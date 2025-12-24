Festa alla Spezia per i 50 anni della Triacca Trasporti

Triacca Trasporti Srl, storica realtà nei trasporti e nella logistica industriale, ha celebrato il 50° anniversario lo scorso 20 dicembre presso la Sala 1906 dello Stadio “Alberto Picco”. Alla serata hanno partecipato numerosi clienti, partner e dipendenti, veri artefici del successo dell’azienda, insieme a importanti autorità: dal sindaco Pierluigi Peracchini, all'assessore regionale Giacomo Giampedrone, oltre alla senatrice Stefania Pucciarelli.

Fondata nel 1974 da Giovanni Petri e Maria Rosa Triacca, l’azienda ha visto il passaggio generazionale alla seconda generazione con i figli Doriano e Federico, che oggi guidano la società.

Specializzata nei trasporti su strada di merci convenzionali e eccezionali, nella movimentazione industriale e nella logistica integrata, l’azienda dispone di una flotta moderna, attrezzature per sollevamenti e trasporti complessi, e personale altamente qualificato. L'azienda offre servizi door-to-door, gestione completa di autorizzazioni per trasporti eccezionali, supporto alla logistica portuale e depositi doganali, garantendo standard elevati di sicurezza, puntualità e affidabilità.

Un momento di festa che ha celebrato mezzo secolo di esperienza, professionalità e crescita sul territorio spezzino e nazionale.