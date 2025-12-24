Regali di Natale, a Genova c'è chi spende fino a ottocento euro

https://www.youtube.com/embed/JEX3Wd3x4_0?si=2GWxKK8qnWq Che sia in casa o al ristorante, la tavola imbandita della festa è connotata comunque dall'abbondanza. E da piatti che oramai sono diventati tradizione per tutto l'anno ma che il 25 dicembre si servono magari tutti insieme, in una carrellata