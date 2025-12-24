Nuovo sondaggio Tecné: “check” sul sindaco Salis e gli umori di Genova

A distanza di quattro mesi dall’ultimo rilevamento, abbiamo commissionato un nuovo sondaggio a Tecné che, vale la pena ricordarlo, ha centrato con grande precisione sia i risultati elettorali della Regione Liguria sia quelli del Comune di Genova. Un precedente che rafforza l’attesa e l’interesse per i nuovi dati, che verranno svelati a partire dal 27 dicembre.

Il punto di partenza è inevitabilmente il sindaco Salis, che ha vinto le elezioni comunali con il 51,5% dei consensi. All’inizio di settembre, nel pieno della cosiddetta “luna di miele” con i cittadini, il sondaggio Tecné la dava addirittura al 56% se si fosse votato in quel momento. Una fase che Carlo Buttaroni, patron dell’istituto, definì appunto "una luna di miele" tra il nuovo primo cittadino e l’elettorato genovese.

Ma oggi, a diversi mesi dall’insediamento, la domanda è inevitabile: quella spinta iniziale resiste oppure il consenso è calato? Il nuovo sondaggio servirà proprio a misurare se il sindaco affronta ora una strada più in salita o se, al contrario, il rapporto con i genovesi si è ulteriormente consolidato.

Il rilevamento, però, va ben oltre la figura del primo cittadino. Ai cittadini sono state rivolte numerose domande sulle opere in corso, sulla gestione delle municipalizzate, sulle priorità amministrative e, più in generale, sul clima politico della città. Un’occasione per fotografare non solo il gradimento dell’amministrazione, ma anche le aspettative e le criticità percepite dai genovesi.

Non mancherà poi uno sguardo agli equilibri politici: il sondaggio consentirà di capire l’andamento dei partiti a Genova, con un confronto diretto rispetto ai dati precedenti. Un termometro prezioso in vista delle prossime scadenze elettorali e delle dinamiche interne agli schieramenti.

C’è infine un capitolo che guarda oltre i confini cittadini. Il sondaggio esplora anche le ambizioni nazionali del sindaco Salis, chiedendo ai genovesi chi ritengano il miglior candidato del centrosinistra per sfidare Giorgia Meloni. E non solo: viene testato anche uno scenario diretto, con un ipotetico confronto tra la Salis e l’attuale presidente del Consiglio.

Un’indagine ampia e articolata, che promette di offrire spunti di riflessione importanti sulla Genova di oggi e su quella che verrà.

I risultati saranno pubblicati giorno per giorno dal 27 al 30 dicembre, ogni mattina, sul sito di Primocanale. Un appuntamento da non perdere per capire dove sta andando la città e come cambia il rapporto tra politica e cittadini.