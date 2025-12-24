Ultime notizie
- Regali di Natale, a Genova c'è chi spende fino a ottocento euro
- Appello del centro regionale sangue: dopo Natale servono donazioni di piastrine
- Nuovo sondaggio Tecné: “check” sul sindaco Salis e gli umori di Genova
- Pranzo di Natale di Sant'Egidio, Chiappori: "Grazie Primocanale"
- I nipoti di Babbo Natale esaudiscono i desideri degli ospiti delle Rsa
- Natale con la neve in Liguria, allerta gialla nell'entroterra di ponente per tutto il 25 dicembre
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria