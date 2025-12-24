I nipoti di Babbo Natale esaudiscono i desideri degli ospiti delle Rsa

Una visita del nipote almeno una volta al mese, un caffè al bar vista mare, oppure un viaggio in aereo ultraleggero o l'amplificatore per poter suonare ancora una volta la chitarra elettrica: sono tanti e molto diversi i desideri esauditi degli ospiti delle Rsa che aderiscono, anche quest'anno, al progetto dell'associazione dei Nipoti di Babbo Natale ‘Un Sorriso in Più’ che ha portato in Italia il progetto di Katerina Neumann, una ragazza della Repubblica Ceca che dal 2017 realizza la stessa iniziativa nel suo paese.

300 desideri in Liguria

Il progetto si apre il 15 novembre e si conclude a Natale: in Liguria sono stati realizzati quasi 300 desideri con 18 Rsa interessate, "ma c'è spazio per nuovi ingressi", commenta a Primocanale Laura Bricola referente dell'associazione . Alcuni sono molto semplici: andare a mangiare il pesce, vedere il mare, oppure farsi bella e potersi truccare. "Il cuore è grande per questi giovani nipoti che non si tirano indietro quando si chiede loro di stare accanto a queste persone", commenta ancora Laura. 9.400 desideri realizzati nel 2025, più di 50mila da quando il progetto è nato.