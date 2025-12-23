Turismo in Liguria, Bucci a 'Terrazza Incontra': numeri e strategie per crescere

Il turismo ligure come leva di sviluppo, ma anche come sistema da governare con visione e strumenti adeguati. È questo il filo conduttore della puntata di "Terrazza Incontra il turismo", in onda questa sera alle 21 su Primocanale e in streaming su Primocanale.it, con l’intervista al presidente della Regione Liguria Marco Bucci al centro del confronto.
Risultati e prospettive
La puntata parte da un bilancio complessivo del turismo ligure nel 2025, mettendo a fuoco i risultati raggiunti e le prospettive di crescita di un comparto che rappresenta uno dei pilastri dell’economia regionale. Numeri, tendenze e scelte strategiche vengono letti in una chiave di continuità e rafforzamento.
Economia, lavoro e imprese
Il turismo viene analizzato come motore economico e occupazionale, con attenzione alle ricadute sul lavoro e alla tenuta delle imprese. Nel confronto trovano spazio il rapporto con gli operatori privati, l’attrattività della Liguria per gli investimenti alberghieri e il ruolo crescente dell’ospitalità non alberghiera, tra bed & breakfast e affittacamere.
Territori e comunità
Uno dei temi centrali riguarda l’equilibrio dei flussi e la valorizzazione dei territori. Dalla destagionalizzazione al concetto di undertourism, l’attenzione si sposta sull’entroterra, sui borghi liguri e sulle bandiere arancioni, con il sostegno a comuni e Pro Loco come strumenti per rafforzare un’offerta diffusa e identitaria.
Qualità dell’esperienza
Il racconto tocca anche la spesa pro capite dei turisti e la provenienza dei flussi, elementi chiave per misurare la qualità dell’esperienza e orientare promozione e marketing territoriale in Italia e all’estero, puntando su un’immagine coerente e competitiva della Liguria.
Innovazione e sostenibilità
Nel dialogo emergono i temi dell’overtourism e della gestione dei flussi, con un focus particolare sulle Cinque Terre e sull’utilizzo di strumenti innovativi, dalle tecnologie di predizione all’intelligenza artificiale, per migliorare pianificazione e accoglienza.
Mare, servizi e inclusione
La puntata affronta anche il legame tra blue economy e turismo, con il ruolo dei porti turistici e delle crociere, e il tema dei servizi collegati all’accoglienza, dall’offerta sanitaria con le Case della Salute fino all’accessibilità e all’inclusione su spiagge ed entroterra.
Accanto al presidente Bucci partecipano alla trasmissione l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, esponenti del mondo alberghiero, delle associazioni di categoria e dei sindacati, per un confronto che mette al centro il presente e il futuro del turismo ligure.
