Turismo in Liguria, Bucci a 'Terrazza Incontra': numeri e strategie per crescere

Il turismo ligure come leva di sviluppo, ma anche come sistema da governare con visione e strumenti adeguati. È questo il filo conduttore della puntata di "Terrazza Incontra il turismo", in onda questa sera alle 21 su Primocanale e in streaming su Primocanale.it, con l’intervista al presidente della Regione Liguria Marco Bucci al centro del confronto.

Risultati e prospettive

La puntata parte da un bilancio complessivo del turismo ligure nel 2025, mettendo a fuoco i risultati raggiunti e le prospettive di crescita di un comparto che rappresenta uno dei pilastri dell’economia regionale. Numeri, tendenze e scelte strategiche vengono letti in una chiave di continuità e rafforzamento.

Economia, lavoro e imprese

Il turismo viene analizzato come motore economico e occupazionale, con attenzione alle ricadute sul lavoro e alla tenuta delle imprese. Nel confronto trovano spazio il rapporto con gli operatori privati, l’attrattività della Liguria per gli investimenti alberghieri e il ruolo crescente dell’ospitalità non alberghiera, tra bed & breakfast e affittacamere.

Territori e comunità

Uno dei temi centrali riguarda l’equilibrio dei flussi e la valorizzazione dei territori. Dalla destagionalizzazione al concetto di undertourism, l’attenzione si sposta sull’entroterra, sui borghi liguri e sulle bandiere arancioni, con il sostegno a comuni e Pro Loco come strumenti per rafforzare un’offerta diffusa e identitaria.

Qualità dell’esperienza

Il racconto tocca anche la spesa pro capite dei turisti e la provenienza dei flussi, elementi chiave per misurare la qualità dell’esperienza e orientare promozione e marketing territoriale in Italia e all’estero, puntando su un’immagine coerente e competitiva della Liguria.

Innovazione e sostenibilità

Nel dialogo emergono i temi dell’overtourism e della gestione dei flussi, con un focus particolare sulle Cinque Terre e sull’utilizzo di strumenti innovativi, dalle tecnologie di predizione all’intelligenza artificiale, per migliorare pianificazione e accoglienza.

Mare, servizi e inclusione

La puntata affronta anche il legame tra blue economy e turismo, con il ruolo dei porti turistici e delle crociere, e il tema dei servizi collegati all’accoglienza, dall’offerta sanitaria con le Case della Salute fino all’accessibilità e all’inclusione su spiagge ed entroterra.

Accanto al presidente Bucci partecipano alla trasmissione l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, esponenti del mondo alberghiero, delle associazioni di categoria e dei sindacati, per un confronto che mette al centro il presente e il futuro del turismo ligure.