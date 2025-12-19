Paolo Robutti nominato consigliere e a.d. di Iren Mercato S.p.A

Nel Consiglio di Amministrazione tenutosi il 18 dicembre 2025, a conclusione del processo volto all’avvicendamento nel ruolo di Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A. (attualmente ricoperto dall’Ing. Gianluca Bufo – Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren S.p.A.), il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A, su proposta dell’Amministratore Delegato della stessa, ha designato in qualità di Consigliere e Amministratore Delegato di Iren Mercato S.p.A. Paolo Robutti (già Deputy della medesima).

Nei prossimi giorni, gli Organi competenti di Iren Mercato S.p.A. prenderanno atto delle dimissioni dell’ing. Bufo e provvederanno con la relativa sostituzione sulla base della suddetta designazione con efficacia dal 1 gennaio 2026.

Il board di Iren Mercato S.p.A. sarà pertanto formato da: Luigino Montarsolo (Presidente), Paolo Robutti (Amministratore Delegato) e Giulio Prando (Consigliere).