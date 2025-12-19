Un Capodanno speciale per le famiglie alla Città dei bambini

Un Capodanno speciale pensato per le famiglie con bambini a Genova: alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, affacciata sul mare, si festeggia insieme attendendo il 2026 con una serata coinvolgente in compagnia di uno staff di animatori. Tra giochi e intrattenimento, piccoli e grandi sono accompagnati fino alla mezzanotte quando tutti insieme si brinderà al nuovo anno.

La notte di San Silvestro alla Città dei Bambini è per le famiglie un’opportunità unica nel panorama cittadino di trascorrere piacevolmente del tempo insieme in un ambiente a misura dei più piccoli. La speciale serata prevede l’ingresso all’experience museum dalle 21.30 alle 22.30 e la chiusura all’1.00. I biglietti e tutte le informazioni si trovano sul sito www.cittadeibambini.net.

I science snack

Ad arricchire la visita della Città dei Bambini nel corso delle feste sono disponibili gli speciali Science Snack. Queste animazioni, guidate dallo staff, permettono di approfondire di volta in volta temi diversi in modo divertente. Sono proposti tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio (tranne il 1° gennaio), nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti). Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, giunta al suo terzo anno di apertura, si può inoltre giocare con i due nuovi exhibit inaugurati in autunno: la postazione interattiva “Le energie del futuro” che introduce alle energie rinnovabili e al loro ruolo essenziale nelle città intelligenti e, nell’area “Splash!”, un accattivante videofondale marino che trasforma in “personaggi animati” i disegni realizzati dai giovanissimi con carta e pennarelli.