Liguria in Movimento - Puntata 4

Ultime notizie
- Porti Genova e Savona, a palazzo San Giorgio la Messa di Natale
- Rapina in una sala slot a Isorelle, donna presa a pugni portata all'ospedale
- Bilancio regionale, la maggioranza: "Economia in salute". Opposizione: "Esclusi i più deboli"
- Ruba la borsa a un'anziana e poi fugge nella galleria ferroviaria, arrestato
- Sampdoria, Coda recupera le forze. Cuni verso il rientro
- A Palazzo Ducale la ribellione creativa: in mostra 50 anni di Teatro della Tosse
IL COMMENTO
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi
A Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna