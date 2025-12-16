Il presidente della Liguria Marco Bucci è diventato nonno: è nata Margherita

Il presidente della Liguria Marco Bucci

Nel primo giorno di discussione del bilancio preventivo 2026-2028 di Regione Liguria, il presidente Marco Bucci è diventato nonno. La notizia è arrivata dopo la pausa pranzo, a lavori ripresi, mentre i relatori stavano esponendo la loro relazione. A sorpresa, l'annuncio in aula, con Bucci visibilmente commosso ha annunciato la lieta notizia. L'applauso dei consiglieri e i complimenti da parte di tutti, hanno accompagnato anche l'abbraccio da parte degli assessori. Difficile, insomma, vedere l'ex manager così emozionato. Benvenuta al mondo a Margherita, primogenita della figlia Francesca.