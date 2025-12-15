I cittadini di Campomorone alle autorità: "Vietate i petardi e fate rispettare l'ordinanza"

Una lettera indirizzata al Comune, al prefetto, alla polizia locale e ai carabinieri di Campomorone è stata inviata dai cittadini del Comune. Nel testo la richiesta di sicurezza per la notte tra il 24 e il 25 dicembre. I cittadini infatti segnalano che negli anni "la sera del 24 dicembre, la piazza di Campomorone diventa il luogo di un raduno di centinaia di persone, durante il quale viene fatto un uso indiscriminato di materiale esplosivo di notevole potenza, ben oltre quella dei comuni petardi".

E allora ecco la richiesta dei cittadini in cui viene chiesta l'emanazione di una nuova Ordinanza di divieto assoluto di sparo di materiale esplodente, con ampia diffusione pubblica e comunicazione alla cittadinanza; l'stituzione di un presidio fisso e coordinato (Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine) in Piazza Marconi durante la serata e la notte del 24 dicembre, per garantire presenza adeguata, applicazione del divieto e sanzioni immediate; la tutela della sicurezza pedonale, del diritto alla quiete notturna e del sereno svolgimento delle celebrazioni religiose.

I cittadini segnalano che in passato a causa del rumore la messa di Natale è stata disturbata dai botti esplosi nelle immediate vicinanze "impedendo di fatto un sereno svolgimento della celebrazione e di una tradizione secolare". I cittadini infatti ricordano che l'anno scorso l'ordinanza contro i botti venne emanata ma rimarcano che non venne fatta rispettare.