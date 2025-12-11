Natale, ecco perché scegliere il regalo artigiano. E sabato 13 a Genova c'è la caccia la tesoro

Che sia un Natale artigiano in Liguria: è l'augurio di Confartigianato, che sabato 13 dicembre a Genova organizza la seconda edizione della sua caccia al tesoro, aperta a grandi e piccini, nel centro storico della città. Un evento per conoscere meglio le 8mila imprese che in Liguria sono interessate al regalo natalizio, con un volume di affari di circa 800 milioni di euro di cui almeno 500 riguardano l'alimentare mentre la restante parte è quella dell'artigianato artistico, ceramica, filigrana e di tutti quegli oggetti che possono trovare spazio come regalo natalizio o come addobbo sulle nostre tavole.

L'appello: comprate artigiano

L'appello di Confartigianato a Primocanale per queste feste natalizie è chiaro: "Compriamo artigiano per aiutare le imprese del territorio, offrire qualcosa di originale, costruire con l'imprenditore il regalo e anche cercare di recuperare le tradizioni in una logica anche innovativa", commenta il segretario regionale ligure Luca Costi.+

Caccia al tesoro: come partecipare

E poi c'è l'appuntamento con il gioco, sabato 13 dicembre a Genova, per la seconda edizione della caccia al tesoro nel centro storico. L'appuntamento è a palazzo Imperiale alle 15 per la partenza, dopo essersi iscritti online qui per questo evento che è gratuito. La caccia al tesoro già lo scorso anno ha fatto scoprire a centinaia di partecipanti i vicoli, le botteghe storiche e le imprese artigiane di Genova. Un viaggio tra storia, creatività e saper fare, nel cuore del centro storico più grande d’Europa.