Incidenti stradali, in un anno in Liguria coinvolte oltre 6mila auto

di a.p.

Nell'ultimo anno in Liguria sono state 6.447 le autovetture coinvolte in incidenti stradali con la regione che fa registrare un incremento del 7,6% di veicoli incidentati rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati dell'analisi di Carfax che si basa sui dati Aci-Istat.

A livello provinciale, è Genova a registrare il numero più elevato di auto incidentate (3.523), seguita da Savona (1.261), Imperia (875) e La Spezia (788).

Per quanto riguarda le variazioni percentuali rispetto al 2023, spiccano in particolare Savona (+13,2%), Genova (+7,2%), Imperia (+6,5%) e La Spezia (+2,7%).

