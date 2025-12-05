Incidenti stradali, in un anno in Liguria coinvolte oltre 6mila auto

Per quanto riguarda le variazioni percentuali rispetto al 2023, spiccano in particolare Savona (+13,2%), Genova (+7,2%), Imperia (+6,5%) e La Spezia (+2,7%).

A livello provinciale, è Genova a registrare il numero più elevato di auto incidentate (3.523), seguita da Savona (1.261), Imperia (875) e La Spezia (788).

Nell'ultimo anno in Liguria sono state 6.447 le autovetture coinvolte in incidenti stradali con la regione che fa registrare un incremento del 7,6% di veicoli incidentati rispetto all'anno scorso. Sono questi i dati dell'analisi di Carfax che si basa sui dati Aci-Istat.

