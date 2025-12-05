Lavoratori Ikea in sciopero e presidio: "Anni senza rinnovo del contratto"

I lavoratori dell'Ikea in presidio

I lavoratori dell'Ikea tornano a manifestare contro il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, dopo l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo. Il contratto è scaduto nel 2019, per questo motivo Filcams Cgil e Uiltucs hanno proclamato per la giornata odierna uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori, che hanno manifestato davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi a partire dalle 9.30.

"Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti - commentano Nicola Poli, segretario generale Filcams Cgil Genova ed Eugenio Inquinandi, funzionario Uiltucs Liguria - Nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda ha respinto ogni proposta delle organizzazioni sindacali, rifiutando perfino di definire gli elementi economici già condivisi, rimandando tutto a un confronto senza contenuti reali. Una chiusura giustificata da presunte difficoltà economiche e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge il paradosso di considerare il rinnovo del Ccnl Dmo, distribuzione moderna organizzata, come un aggravio di costi".

I lavoratori Ikea di Genova si sono uniti alla lotta degli operai ex Ilva: corteo in via Cornigliano e incontro nei pressi del presidio permanente di piazza Savio, per far sentire la loro solidarietà.