Trasporti, l'assessore Scajola rassicura: "Aumenti? Nel caso saranno minimi"

L'assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola

Resta un tema centrale quello dei possibili aumenti delle tariffe per quanto riguarda i pendolari liguri, come affrontato nella giornata di ieri (martedì 2 dicembre ndr) in consiglio regionale. L'assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola ha annunciato un incontro con gli utenti nei prossimi giorni.

La situazione dei cantieri

"Ieri abbiamo fatto una riunione con Trenitalia, con Rfi e con i pendolari per fare il punto anche su quelli che saranno i cantieri 2026 quando si chiude un anno impegnativo di cantiere importanti. Io sono un sostenitore dei cantieri ferroviari perché anche se ci danno dei disagi, peraltro gestiti molto bene, vedi il ponte Po sulla tratta Genova-Milano, ci permetteranno in un breve futuro di avere più treni e anche treni più veloci" ha commentato Marco Scajola.

L'attenzione agli aumenti per il 2026

Nei prossimi giorni è previsto un incontro nel quale si affronterà anche l'aumento per il 2026. "Quello che posso garantire è che valuteremo insieme, ma quello che posso dire è che se ci saranno degli aumenti previsti dal contratto saranno certamente aumenti non invasivi per le tasche degli utenti" ha aggiunto Scajola. Sullo sfondo resta anche l'abbonamento "TuttoTreno", tema molto sensibile per i pendolari. "In tutto questo voglio rimarcare, perché ogni tanto magari le cose vengono date per scontate ma scontate non lo sono, che la carta TuttoTreno molto utilizzata da tantissimi utenti, soprattutto i pendolari, è dal 2012 che non aumenta e continueremo anche per il 2026 a non aumentarla".