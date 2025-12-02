Trenitalia, tratta Genova-Sarzana: sconti fino al 40% per gli abbonati all’Alta Velocità

Treno Frecciarossa fermo alla stazione di Genova Principe

Verrà discusso in commissione Trasporti l’ordine del giorno presentato dalle opposizioni sul prolungamento della Carta “Tuttotreno” sui treni Frecciarossa nella tratta Genova-La Spezia. Unità d’intenti quindi tra giunta e minoranza, dopo la risposta in aula dell’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Marco Scajola.

Le richieste a Trenitalia

Regione Liguria ha più volte richiesto a Trenitalia di ripristinare la fermata di Sarzana sul treno Frecciarossa 8623, ottenendo risposta positiva con riattivazione della fermata a partire dal 14 dicembre. “Regione Liguria e Trenitalia hanno sottoscritto il 21 novembre scorso sia l’Addendum all’Accordo della Carta TuttoTreno attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2025, sia un nuovo accordo per il mantenimento della Carta TuttoTreno, alle medesime condizioni economiche, fino al 31 dicembre 2026 introducendo, in entrambi i documenti, nuovi abbonamenti mensili Alta Velocità con estensione regionale, limitatamente alla tratta Genova – Sarzana, abbonamenti che permettono al pedonale di utilizzare tuti i servizi della tratta interessata (regionali, intercity, freccia bianca, freccia argento e freccia rossa). Contestualmente è stato sottoscritto un accordo con le Associazioni dei Consumatori e i Comitati Pendolari di condivisione della proposta di agevolazione che sarà attivata da Regione come di seguito esplicitato” ha spiegato in aula Marco Scajola.

Le novità sulla tratta Genova-Sarzana

Per quanto riguarda invece la tratta Genova-Sarzana, sarà introdotta la seguente scontistica in funzione della lunghezza chilometrica della tratta del solo abbonamento di seconda classe Alta velocità con “estensione regionale”, per ridurre al minimo l’aggravio economico da parte dei pendolari residenti in Regione Liguria:

− 40% di sconto per fascia chilometrica ≥ di 70 km

− 35% di sconto per fascia chilometrica < 70 km

“La Regione attiverà una apposita piattaforma digitale attraverso la quale gli utenti potranno fare istanza per l’erogazione dell’agevolazione inserendo i dati personali e quelli relativi all’abbonamento” ha aggiunto l’assessore regionale.