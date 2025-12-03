Amiu, Fit Cisl Liguria: “Nuovo cda deve dare continuità all’azienda che deve restare a gestione pubblica"

“Attendiamo a breve il nuovo Consiglio di amministrazione di Amiu che riteniamo come Fit Cisl Liguria debba avere un obiettivo prioritario: è necessario dare continuità all’azienda che si trova davanti ad un bivio strategico per il suo futuro sotto diversi punti di vista" spiega Raffaele Lupia, delegato della Fit-Cisl-Liguria per quanto riguarda le società partecipate.

Lupia aggiunge: "Sotto il profilo dell’impiantistica va bene parlare di nuovi siti di stoccaggio, ma occorre chiudere il ciclo dei rifiuti, altrimenti non se ne viene fuori. L'opzione termovalorizzatore è la più necessaria: ci sono impianti moderni ed efficaci in giro per l'Italia e assolutamente sostenibili dal punto di vista ambientale. La politica trovi il coraggio di fare delle scelte, visto che sono state rimandate in tutti questi anni. E Amiu deve restare una società a gestione pubblica: ci sono competenze e professionalità che vanno valorizzate e dal nuovo Cda ci aspettiamo quel piano industriale che oggi manca e permetta ad Amiu di progettare un cammino a media – lunghezza permettendo così di pianificare scelte e investimenti che sono fondamentali” conclude Lupia.