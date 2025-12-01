Galà benefico e Rigiocattolo: gli eventi per Sant'Egidio di inizio dicembre

Per supportare le iniziative della Comunità di Sant'Egidio del Natale e i suoi progetti, il mese di dicembre si apre con una serie di iniziative ed eventi sul territorio: mercatini, momenti benefici, a cui tutta la cittadinanza è invitata. La prima settimana del mese si apre, giovedì 4, con il galà benefico al palazzo della Borsa organizzato da Fimaa Confcommercio Genova, prosegue poi con il Rigiocattolo al Ducale sa venerdì 5 a lunedì 8 dicembre con insieme il mercatino vintage, il contest musicale, lo spettacolo al Carlo Felice del 13 dicembre.

Il galà benefico al palazzo della Borsa

Genova si prepara a una grande serata di solidarietà: giovedì 4 dicembre, negli spazi del Palazzo della Borsa, Fimaa Confcommercio Genova organizza il suo primo Cocktail di Gala benefico a favore della Comunità di Sant’Egidio, a cui parteciperanno oltre 100 persone tra operatori del settore, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. Al centro dell’iniziativa, che prenderà il via alle 18.30, una lotteria solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Comunità di Sant’Egidio per sostenere i progetti di vicinanza alle persone più fragili della città. A dimostrazione di una partecipazione compatta dell’intero sistema Confcommercio, oltre 10 attività commerciali associate hanno messo a disposizione i premi: una selezione di grande valore che spazia dal settore dei preziosi

al benessere, dal food all’abbigliamento fino ai complementi d’arredo, con un primo premio rappresentato da una crociera MSC.

Il Rigiocattolo

Una mostra mercato di giocattoli usati che il movimento dei giovani di Sant'Egidio organizza ogni anno con il coinvolgimento di centinaia di studenti: è Rigiocattolo, da venerdì 5 dicembre a lunedì 8 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 in piazza Matteotti a Genova. Il Rigiocattolo è una mostra-mercato di giochi usati per sostenere il programma Dream di lotta all’Aids in Africa: sono stati raccolti i giochi nelle scuole, controllati e smistati e ora sono pronti per essere venduti. E' una manifestazione ecologica: i giochi infatti hanno una nuova vita. Ma è anche solidale, perché sostiene il programma Dream di Sant'Egidio. Rigiocattolo è un evento di speranza, dal 2000 ha consentito di far nascere oltre mille bambini sani da madri sieropositive sostenendo economicamente le loro cure.

Gli altri eventi

Da sabato 6 dicembre a lunedì 8 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 nell’atrio di Palazzo Ducale 42r ci sarà anche il “Mercatino di abiti vintage” per sostenere il pranzo di Natale di Sant’Egidio mentre sabato 5 e domenica 6 dicembre in piazza Matteotti si terrà il contest musicale “Play Music for a Dream”, in scena band giovanili a favore dell’Africa. Infine sabato 13 dicembre, al teatro Carlo Felice, è previsto lo spettacolo “Osare la pace. Parole e musica per non rassegnarsi alla guerra”.