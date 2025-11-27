Si rompe una tubatura, acqua invade via 5 Maggio. Rimandati i lavori a levante

IMMAGINE D'ARCHIVIO

Notte di allagamenti a Genova a causa di guasti a due tubature, una in via 5 Maggio a Quinto e una in via Oberdan, a Nervi. A poche ore dal ritorno dell'acqua nel ponente dopo uno stop necessario alla riparazione di danni alla tubazione principale che porta l'acqua potabile a Sestri Ponente e Pegli, intorno alle quattro di notte è arrivata la chiamata per un "geyser" nel levante genovese.

In via 5 Maggio la strada è diventata una piscina

In via 5 Maggio la rottura di una tubazione altezza via Carrara ha creato non pochi problemi: la strada è diventata nel giro di poco una vera e propria piscina. Sul posto la polizia locale e i tecnici di Ireti, al lavoro per risolvere il guasto. Dopo diverse ore, in cui la strada è stata completamente chiusa, è stato installato il cantiere per effettuare le verifiche del caso e una corsia è stata riaperta al traffico. Alle sette del mattino è consentito l'accesso da via Carrara a via Cinque Maggio mentre rimane chiuso l'accesso da via Cinque Maggio a via Carrara.

Poco dopo un altro guasto in via Oberdan, a Nervi

Contemporaneamente problemi con le tubature si sono registrati a Nervi, in via Oberdan, all'incrocio con via de Rossi di Santarosa. Anche lì l'acqua ha allagato la strada costringendo gli agenti della locale alla chiusura temporanea della strada. Sul posto i tecnici di Ireti.

Rimandati i lavori nel levante genovese:

Sono stati invece rimandati i lavori previsti per la giornata di oggi nel levante genovese in queste vie:

• Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare. • Via Donato Somma dal cv. 8 al 90. • Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76 • Salita Domenico Morelli • Piazza Duca degli Abruzzi • Viale Colle degli Ulivi • Via Molinetti di Nervi • Via Superiore Torrente Nervi • Via Inferiore Torrente Nervi • Via Superiore Costigliolo • Via Del Commercio • Via Della Fassa • Via Superiore Lucchi • Via Superiore Ravina • Via Inferiore Ravina • Via Fravega • Via Buriano • Via Dei Floricoltori • Via Erze • Salita Noffi • Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54 • Via Giulio Pasqua • Via Canascra • Via Sant’Elmo •