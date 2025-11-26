Troppi incidenti, alla Foce entra in funzione il nuovo semaforo: ecco cosa cambia

È stato acceso il nuovo semaforo di via Barabino nel quartiere della Foce a Genova. Per chi arriva da levante non è più possibile svoltare a sinistra in via Camillo Finocchiaro Aprile ma bisognerà proseguire dritti, girare all'altezza del distributore di carburante e arrivare in via Cipro: da lì sarà possibile andare dritti verso via Camillo Finocchiaro Aprile.

Una decisione presa dal municipio per cercare di limitare il numero di incidenti avvenuti nella zona come spiega il vicepresidente del Municipio e assessore alla Mobilità del Medio Levante Luca Rinaldi: "Oggi è un importante passo avanti per la sicurezza stradale alla Foce perché entra in funzione il nuovo impianto semaforico che protegge l'attraversamento pedonale di via Barabino. Quello è un punto dove si sono verificati molti sinistri e quindi si è reputato necessario intervenire. I lavori sono stati finanziati con il decreto Genova".

La decisione di installare il nuovo semaforo ha aperto diverse discussioni tra i cittadini della zona. "Noi come Municipio avevamo chiesto di valutare soluzioni tecniche che potessero mantenere la svolta, la direzione regolazione ha invece fatto questa scelta e comunque è stata fatta nel nome di una maggiore sicurezza, la accettiamo e aspettiamo di vedere i risultati della sperimentazione - spiega Rinaldi -. È sicuramente un percorso un po' tortuoso ma è stato fatto proprio per inibire la svolta a sinistra che nella circolazione stradale è statisticamente la manovra più pericolosa".