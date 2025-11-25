Un tema serio e importante - quello del revenge porn - spiegato in un libro attraverso una fiaba. Da leggere per ragazzi e per adulti. E' "Codice rosso per Biancaneve" il testo in cui l'autrice, la ligure Francesca Cefeo, racconta in modo semplice i rischi in cui si incorre con l'uso improprio del cellulare attraverso la condivisione di materiali privati e sessuali.
Codice rosso per Biancaneve: una fiaba per parlare di revenge porn
Il libro di Francesca Cefeo: per bambini e per adulti, indaga sul rischio dell'uso improprio del cellulare
21 secondi di lettura
di E.P.
ARTICOLI CORRELATI
Martedì 25 Novembre 2025
Violenza sulle donne, in Liguria un caso al giorno. Il femminicidio di Tiziana Vinci, quando anche il Codice Rosso non bastaI dati dei primi tre mesi del 2025. Aumentano le donne uccise da ex coniugi o ex partner. In Liguria Tiziana Vinci, uccisa dall'ex marito a coltellate: solo domenica un'altra donna è stata ferita con sei coltellate dall'ex compagno
TAGS
Ultime notizie
- Festa dello Sport 2026: dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova la ventiduesima edizione
- Tragedia sul lavoro a Lucinasco, uomo di 50 anni muore schiacciato da un rimorchio
- Pensava fosse il corriere, era l’ex: picchiata e minacciata nel giorno contro la violenza sulle donne
- Natale da malati: picco influenzale anticipato, in Liguria fino a 150mila a letto
- A Genova in quattro asili partono i primi percorsi di educazione sessuo-affettiva
- Il consiglio regionale celebra il 25 novembre, un “posto occupato” per ricordare le vittime di violenza
IL COMMENTO
Ex Ilva, il tempo è scaduto: acciaio strategico ma il castello di sabbia rischia di crollare
Che bello se Bucci & Salis pensassero insieme alla sanità