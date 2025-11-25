Codice rosso per Biancaneve: una fiaba per parlare di revenge porn

Un tema serio e importante - quello del revenge porn - spiegato in un libro attraverso una fiaba. Da leggere per ragazzi e per adulti. E' "Codice rosso per Biancaneve" il testo in cui l'autrice, la ligure Francesca Cefeo, racconta in modo semplice i rischi in cui si incorre con l'uso improprio del cellulare attraverso la condivisione di materiali privati e sessuali.