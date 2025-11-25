Giornata contro la violenza sulle donne, tutti gli appuntamenti in Liguria

Una serie di manifestazioni lungo l’intero mese 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Genova e tutta la Liguria si è preparata a questo importante appuntamento con un ricco calendario di eventi, momenti culturali e incontri.

Da lunedì 24 a venerdì 28 – 10.00–18.00 – Chiostro S. Maria di Castello

Mostra “I panni sporchi si lavano in pubblico” – inaugurazione il 25 ore 15

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Agorà

Martedì 25 30-12.30 – Biblioteca Berio

“Amare, Amarsi ed essere Amati” – Edizione scuole

Promotori: Wall of Dolls

Martedì 25 .00-18.00 – Piazza Ranco

“Non è amore se…”: letture di testimonianze

Promotori: Municipio 6 – Donne Insieme APS

Martedì 25 .30 – Atrio Palazzo Fieschi

Mostra elaborati scuola primaria Foglietta

Promotori: Municipio 6 – IC Sestri Est – Musichiamo

Martedì 25 novembre – dalle 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium

Spettacolo “Il Mostro”

Promotori: Municipio 2 – Auser Martinetti

Martedì 25 .30 – Biblioteca Cervetto

Conferenza su opere di autrici, segnali e strumenti per riconoscere e affrontare la violenza

Promotori: Municipio 5 – Biblioteca Cervetto

Martedì 25 .30–20.30 – Associazione “Al Verde”, via Salvaghi 34r

“CURA-MI Intuiti”: percorso creativo e introspettivo

Promotori: Sestiere della Maddalena, AlVerde APS, Intuiti

Martedì 25 .00–19.00 – Biblioteca Bla Bla Book

Incontro “Bessie Smith: la donna che ha aperto la strada ad altre donne”

Promotori: Sestiere del Molo, Bla Bla Book

Martedì 25 .00 – Momart, via San Bernardo 37r

Laboratorio “Colori in Rosso”

Promotori: Sestiere del Molo, Momart

Martedì 25 .30 – Giardini Luzzati

“Giardini Quizzati” – edizione speciale

Promotori: Sestiere del Molo, White Dove

Martedì 25 .30 – Giardini Luzzati

“Camminiamo libere”: passeggiata notturna nei vicoli

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto

Martedì 25 .30 – SOMS La Fratellanza, Pontedecimo

Spettacolo “8 Donne”

Promotori: Municipio 5 – SOMS La Fratellanza

Martedì 25 .30 – Teatro della Tosse

Spettacolo “Madre nostra”

Promotori: Centro per non subire violenza Genova , Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica

Mercoledì 26 – Teatro della Tosse

Spettacolo “Madre nostra” (riservato alle scuole)

Promotori: Centro per non subire violenza Genova , Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica

Mercoledì 26 novembre – Mercato rionale di Certosa

Informazioni utili alle donne in difficoltà

Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette

Mercoledì 26 00–19.00 – Piazza Don Gallo

“ReSisters in Piazza Don Gallo”: giornata di azioni, letture, talk, musica, laboratori, installazione “Nomi e nastri”

Promotori: Sestiere di Prè e altre realtà

Mercoledì 26 – Biblioteca Benzi a Voltri

“Ascoltare, Accogliere, Agire: Insieme contro la violenza”. Corso di autodifesa, presentazione del Centro e del libro “Riprendo la mia vita” con letture delle testimonianze lette da Romina Soldati e Alessandra Montanini

Promotori: Centro per non subire violenza Genova

Mercoledì 26 .00 – Giardini Luzzati

Presentazione libro “La vita è un profumo. Canto a due voci”

Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto

Giovedì 27 .30 – Via della Maddalena 50r

Presentazione del libro “Se la ragazza beduina potesse parlare”

Promotori: Sestiere della Maddalena, Book Morning

Venerdì 28 novembre – Mercato rionale di Pontedecimo

Informazioni utili alle donne in difficoltà

Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette

Sabato 29 .30–19.30 – Vineria del Molo

Degustazione vini a offerta libera a favore del Centro Per Non Subire Violenza

Promotori: Sestiere del Molo, Vineria del Molo

Sabato 29 .00 – Piazza Pilo

Flashmob “Orgogliosa salto”

Promotori: Municipio 6 – Palestra Gym Club Kangoo Jump

Sabato 29 .45 – Centro Civico Viale Narisano

Spettacolo “La sinapsi”

Promotori: Municipio 6 – Proloco Cornigliano

Sabato 29 .00 – Teatro SOC Certosa

“Il blues si tinge di rosa” – spettacolo musicale a favore di Casa Pandora Margherita Ferro

Promotori: Municipio 5 – Teatro SOC Certosa, Wintowin

Domenica 30 00–12.00 – Da Piazza Massena a Piazza Tazzoli

Evento sportivo: corsa non competitiva, marcia e pedalata

Promotori: Municipio 6 – Monte Gazzo Outdoor

Entro fine novembre – Giardini Balduzzi e Mario Reale, Viale Benedetto XV

Verniciatura panchina rossa

Promotori: Municipio 8 – Club Inner Wheel Genova Sud Ovest

Fino al 28 novembre: ZONTA DICE NO

Percorso nelle vetrine delle attività commerciali di Savona che dedicheranno i loro spazi con allestimenti a tema ed esporranno una scarpetta rossa in ceramica, a rappresentare il significato più profondo di questa criticità quotidiana.

Le vetrine saranno fotografate e mostrate nell'evento conclivo del 29 novembre in Sala Rossa del Comune

21 novembre: TAZZINE ROSSE - Presso Istituto Comprensivo di Quiliano.

Un progetto ideato dall'Associazione Save the Woman.

Iniziativa che coinvolge donne, bambini e ragazzi contro la violenza sulle donne, partendo dalla tazzina del caffè, simbolo della serenità familiare che non tutti hanno.

21 novembre ore 17.00: FOTOGRAFARE LA VIOLENZA - Presso SMS Fornaci Serenella.

5 fotografie contro la violenza sulle donne; Anna Traverso illustra gli scatti di artiste famose contro la violenza. Con la partecipazione di alcuni alunni della Scuola media Rita Levi Montalcini.

A cura di A.N.P.I.

22 novembre dalle 10 alle 16: LA VIOLENZA DELLE PAROLE. LE PAROLE DELLA VIOLENZA - Presso Sala Rossa del Comune di Savona

Si terrà inoltre laboratorio "La parola cura" con Marzia Pistacchio.

22 novembre ore 15.00: INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA - Presso giardini di via Verdi

Villapiana - La Rusca dice no alla violenza sulle donne

A cura di Comitato Villapiana - La Rusca

22 novembre ore 16.00: PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE - Presso Sala Rossa del Comune

Incontro mirato a stimolare riflessioni sulla comunicazione e sulla prevenzione della violenza di genere e non solo

A cura di Consultorio ACF Savona

22 novembre ore 18.00: PRESENTAZIONE LIBRO "LA MIA TANA" di Sabrina Volpe - Presso Libreria UBIK

Introduzione di Elisa Zanelli, presidente Zonta Club Savona. Relatrici: Sabrina Volpe e Elisabetta Mandraccio

25 novembre: 3^ EDIZIONE DEL CONVEGNO "DONNE IN CORSA" - Presso Sala Borsellino, ITIS Savona

Congresso di impatto sociale a cura dell'Associazione Chicchi di Riso in collaborazione con Polizia di Stato, Lions Club Savona Torretta, Save the woman e Relaxioni

25 novembre ore 15.00: LA VIOLENZA NON HA ETA' - Presso Casa del Volontariato, via San Lorenzo 6

Incontro per sensibilizzazione sul tema della violenza taciuta contro le donne anziane. Introducono Patrizia Valsecchi (ANTEAS Savona) e Anna Traverso (AUSER Savona).

Intervengono Walter Calcagno (Presidente ANTEAS Liguria) e Fulvia Veirana (Presidente AUSER Liguria)

A cura di AUSER e ANTEAS

25 novembre ore 16.30: "UNA STANZA TUTTA PER SE'" - Presso Sala Rossa del Comune

L'ascolto delle vittime fragili e il nuovo ruolo della Polizia Locale.

Presentazione alla cittadinanza del progetto Nazionale Soroptimist. Introduce Annalisa Bassi, Presidente Soroptimist Savona, intervengono il dott. Igor Aloi (Comandante della Polizia Locale), il Primo Commissario dott.ssa Francesca Ferba (Vicecomandante della Polizia Locale) e la dott.ssa Fiorenza Giorgi (Magistrato)

25 novembre ore 18.00: CORTEO "NON UNA DI MENO" - Concentramento presso piazza Giulio II

Contro la violenza patriarcale. A cura di Associazione Non una di Meno Savona

26 novembre ore 16.00: "STORIA DI CLARA" - Presso Sala Punto d'incontro Coop Savona - Centro Commerciale Il Gabbiano

Una chimica per la pace e i diritti delle donne: ripercorriamo la scia velenosa che ha unito Cengio a Berlino durante la Prima Guerra Mondiale

A cura di UDI e CGIL Savona

27 novembre ore 16.00: "ARTEMISIA LOMI GENTILESCHI, LA SUA LEZIONE DA DONNA VIOLATA A DONNA INDIPENDENTE" - Presso Sala Rossa del Comune

Conversazione con proiezione diapositive a cura della dott.ssa Silvia Bottaro - Associazione Aiolfi

28 novembre ore 17.00: L'IRA DELLE SIGNORE - Presso Villa Cambiaso

Mostra d'arte di Antonio Cursano, esposta fino al 5 dicembre.

Inaugurazione mostra 28 novembre ore 18

28 novembre ore 18,00: PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – Presso Fratellanza Zinolese

Incontro relativo all'educazione sessuo-affettiva con interventi della dott.ssa Alice Gauna (psicoterapeuta), dott.ssa Matilde Puppo (educatrice), dott.ssa Sara Ronchetti (mediatrice familiare).

A cura di Zinoa 22 e Telefono Donna Savona

28 novembre ore 18.30: FIGLIO, di MArco Guerrini - Presso SMS Generale, via San Lorenzo 25R

Lettura spettacolo con Gabriella Bianchi, Elena dal Pont e Piero Tirone

A cura di Comitato Villapiana - La Rusca

29 novembre

- ore 17.00: CONVEGNO "AMORE O INGANNO" - Presso Villa Cambiaso

Riconoscere e prevenire le truffe affettive

Intervengono: Stefania Chinellato, Cristina Bonanomi, Laura Galtieri, Rosella Scalone, Patrizia Volante, Susanna Garavaglia, Deborah Gismondi.

Organizzato da Fidapabpwitalysavona e Fidapabpwitalyfinaleligure e Siulp.

- ore 21.00: SPETTACOLO "L'ARROGANZA DEL PISELLO" - Presso Villa Cambiaso

Concerto - racconto di Ars Populi, interventi poetici di Silvio Straneo.

29 novembre ore 19.00 e ore 21.00: "LA PRINCIPESSA DI VETRO" - Presso Sala Futura, via Aonzo (due repliche)

Performance teatrale diretta e interpretata da Daniela Liaci, scritta da Piero Germini, chiusura del progetto "Voce alle donne".

A cura di Integra-Azione e Effetto Suono

Il Comune di Savona, inoltre, supporta le iniziative di:

TPL

Via alla campagna sociale di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, in collaborazione con Telefono Donna. Sugli autobus della linea savonese, saranno apposte grafiche contenenti QR code e numeri di emergenza a disposizione delle donne per segnalare qualsiasi tipo di abuso

PROGETTO DONNE E SPORT

Proposto da Soroptimist International d’Italia, in collaborazione con ASSIST Associazione Nazionale Atlete, che promuove la “Carta Etica per il Superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, definita anche “Carta etica dello sport femminile”. La Carta, elaborata da Assist ed aggiornata nel 2023, nasce per la tutela dei diritti delle atlete ed ha tra i suoi obiettivi: la sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, l’utilizzo di un linguaggio di genere inclusivo e la promozione della cultura sportiva in generale.

Gli appuntamenti alla Spezia

La giornata del 25 novembre si aprirà alle 10.30, presso la Sala Dante in via Ugo Bassi 4, dove si terrà una seduta del consiglio comunale straordinario. L’apertura dei lavori è prevista alle 10.30, con “Il Canto degli Italiani”, eseguito dall’’Istituto Comprensivo n. 4. A seguire gli interventi istituzionali del presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo e del sindaco Pierluigi Peracchini. La mattinata proseguirà con vari contributi musicali e teatrali degli studenti degli istituti coinvolti nell’iniziativa. In particolare, il Liceo Musicale Cardarelli porterà un intermezzo musicale, eseguendo “Nightfall” di Roberto Di Marino e “Mazurca Choro” di Heitor Villa Lobos. A seguire il Liceo Costa presenterà una riflessione sul tema delle spose bambine, intitolata “El sí de las niñas e l’infanzia negata”. Dopo un secondo intermezzo musicale, gli studenti del Liceo Pacinotti interverranno con la lettura della poesia “Still I Rise” di Maya Angelou. Gli Istituti Comprensivi n. 5 e n. 8, insieme all’Istituto Tecnico Fossati – Da Passano, porteranno momenti di riflessione, recitazione e proiezioni video. La seduta si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia a cura dell’Istituto Comprensivo n. 4.

Nel pomeriggio, alle 17.30, sempre presso la Sala Dante, vi sarà uno spazio dedicato alla riflessione e condivisione sul tema della violenza contro le donne, nell’ambito di “Spezza il silenzio”, una campagna di sensibilizzazione nata nel 2022 volta non solo ad informare, ma anche a favorire la realizzazione di progetti, attività e iniziative che diffondano i principi di parità di genere e non violenza. A seguire “Dialogo fra donne” con Gloria Griggio e Maria Cristina Sabatini, un momento per approfondire esperienze e riflessioni sul contrasto alla violenza di genere. Chiude la serata unospettacolo di danza dal titolo “Sono sempre stata e sempre sarò”, a cura della Scuola di danza Danseavie Corpo Unico ASD, diretta da Greta Sabatini.

Il corteo di "Non una di meno" in tutta Italia, anche in Liguria

Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato: contro la violenza maschile sulle donne e di genere", le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio in Italia. Ma anche contro i conflitti. Ecco dove:

Albenga

18:30 Viale Pontelungo 83 CORTEO

Genova

18:00 piazza della meridiana CORTEO

Savona

18:00 piazza Giulio II CORTEO