Giornata contro la violenza sulle donne, tutti gli appuntamenti in Liguria

Un ricco calendario di eventi, momenti culturali e incontri. Alle 18 cortei di "Non una di meno" in varie parti della regione
di Aurora Bottino
Una serie di manifestazioni lungo l’intero mese di novembre che vede il suo culmine oggi, 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donneGenova e tutta la Liguria si è preparata a questo importante appuntamento con un ricco calendario di eventi, momenti culturali e incontri. 

Gli appuntamenti a Genova

Da lunedì 24 a venerdì 28 – 10.00–18.00 – Chiostro S. Maria di Castello
Mostra “I panni sporchi si lavano in pubblico” – inaugurazione il 25 novembre ore 15
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Agorà
 
Martedì 25 novembre – 8.30-12.30 – Biblioteca Berio
“Amare, Amarsi ed essere Amati” – Edizione scuole
Promotori: Wall of Dolls
 
Martedì 25 novembre – 15.00-18.00 – Piazza Ranco
“Non è amore se…”: letture di testimonianze
Promotori: Municipio 6 – Donne Insieme APS
 
Martedì 25 novembre – 15.30 – Atrio Palazzo Fieschi
Mostra elaborati scuola primaria Foglietta
Promotori: Municipio 6 – IC Sestri Est – Musichiamo
 
Martedì 25 novembre – dalle 16.00 – Centro Civico Buranello, Auditorium
Spettacolo “Il Mostro”
Promotori: Municipio 2 – Auser Martinetti
 
Martedì 25 novembre – 16.30 – Biblioteca Cervetto
Conferenza su opere di autrici, segnali e strumenti per riconoscere e affrontare la violenza
Promotori: Municipio 5 – Biblioteca Cervetto
 
Martedì 25 novembre – 17.30–20.30 – Associazione “Al Verde”, via Salvaghi 34r
“CURA-MI Intuiti”: percorso creativo e introspettivo
Promotori: Sestiere della Maddalena, AlVerde APS, Intuiti
 
Martedì 25 novembre – 18.00–19.00 – Biblioteca Bla Bla Book
Incontro “Bessie Smith: la donna che ha aperto la strada ad altre donne”
Promotori: Sestiere del Molo, Bla Bla Book
 
Martedì 25 novembre – 19.00 – Momart, via San Bernardo 37r
Laboratorio “Colori in Rosso”
Promotori: Sestiere del Molo, Momart
 
Martedì 25 novembre – 20.30 – Giardini Luzzati
“Giardini Quizzati” – edizione speciale
Promotori: Sestiere del Molo, White Dove
 
Martedì 25 novembre – 21.30 – Giardini Luzzati
“Camminiamo libere”: passeggiata notturna nei vicoli
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto
 
Martedì 25 novembre – 20.30 – SOMS La Fratellanza, Pontedecimo
Spettacolo “8 Donne”
Promotori: Municipio 5 – SOMS La Fratellanza
 
Martedì 25 novembre – 20.30 – Teatro della Tosse
Spettacolo “Madre nostra”
Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica
 
Mercoledì 26 novembre – 10 – Teatro della Tosse
Spettacolo “Madre nostra” (riservato alle scuole)
Promotori: Centro per non subire violenza Genova, Gruppo di Teatro Terapia e Teatro dell’Ortica
 
Mercoledì 26 novembre – Mercato rionale di Certosa
Informazioni utili alle donne in difficoltà
Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette
 
Mercoledì 26 novembre – 10.00–19.00 – Piazza Don Gallo
“ReSisters in Piazza Don Gallo”: giornata di azioni, letture, talk, musica, laboratori, installazione “Nomi e nastri”
Promotori: Sestiere di Prè e altre realtà
 
Mercoledì 26 novembre – 16 – Biblioteca Benzi a Voltri
“Ascoltare, Accogliere, Agire: Insieme contro la violenza”. Corso di autodifesa, presentazione del Centro e del libro “Riprendo la mia vita” con letture delle testimonianze lette da Romina Soldati e Alessandra Montanini
Promotori: Centro per non subire violenza Genova
 
Mercoledì 26 novembre – 18.00 – Giardini Luzzati
Presentazione libro “La vita è un profumo. Canto a due voci”
Promotori: Sestiere del Molo, Cooperativa Il Ce.Sto
 
Giovedì 27 novembre – 18.30 – Via della Maddalena 50r
Presentazione del libro “Se la ragazza beduina potesse parlare”
Promotori: Sestiere della Maddalena, Book Morning
 
Venerdì 28 novembre – Mercato rionale di Pontedecimo
Informazioni utili alle donne in difficoltà
Promotori: Municipio 5 – Consulta delle elette
 
Sabato 29 novembre – 17.30–19.30 – Vineria del Molo
Degustazione vini a offerta libera a favore del Centro Per Non Subire Violenza
Promotori: Sestiere del Molo, Vineria del Molo
 
Sabato 29 novembre – 18.00 – Piazza Pilo
Flashmob “Orgogliosa salto”
Promotori: Municipio 6 – Palestra Gym Club Kangoo Jump
 
Sabato 29 novembre – 20.45 – Centro Civico Viale Narisano
Spettacolo “La sinapsi”
Promotori: Municipio 6 – Proloco Cornigliano
 
Sabato 29 novembre – 21.00 – Teatro SOC Certosa
“Il blues si tinge di rosa” – spettacolo musicale a favore di Casa Pandora Margherita Ferro
Promotori: Municipio 5 – Teatro SOC Certosa, Wintowin
 
Domenica 30 novembre – 9.00–12.00 – Da Piazza Massena a Piazza Tazzoli
Evento sportivo: corsa non competitiva, marcia e pedalata
Promotori: Municipio 6 – Monte Gazzo Outdoor
 
Entro fine novembre – Giardini Balduzzi e Mario Reale, Viale Benedetto XV
Verniciatura panchina rossa
Promotori: Municipio 8 – Club Inner Wheel Genova Sud Ovest

Gli appuntamenti a Savona

Fino al 28 novembre: ZONTA DICE NO 
Percorso nelle vetrine delle attività commerciali di Savona che dedicheranno i loro spazi con allestimenti a tema ed esporranno una scarpetta rossa in ceramica, a rappresentare il significato più profondo di questa criticità quotidiana.
Le vetrine saranno fotografate e mostrate nell'evento conclivo del 29 novembre in Sala Rossa del Comune

21 novembre: TAZZINE ROSSE - Presso Istituto Comprensivo di Quiliano. 
Un progetto ideato dall'Associazione Save the Woman.
Iniziativa che coinvolge donne, bambini e ragazzi contro la violenza sulle donne, partendo dalla tazzina del caffè, simbolo della serenità familiare che non tutti hanno. 

21 novembre ore 17.00: FOTOGRAFARE LA VIOLENZA - Presso SMS Fornaci Serenella.
5 fotografie contro la violenza sulle donne; Anna Traverso illustra gli scatti di artiste famose contro la violenza. Con la partecipazione di alcuni alunni della Scuola media Rita Levi Montalcini.
A cura di A.N.P.I.

22 novembre dalle 10 alle 16: LA VIOLENZA DELLE PAROLE. LE PAROLE DELLA VIOLENZA - Presso Sala Rossa del Comune di Savona 
Si terrà inoltre laboratorio  "La parola cura" con Marzia Pistacchio.

22 novembre ore 15.00: INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA - Presso giardini di via Verdi
Villapiana - La Rusca dice no alla violenza sulle donne
A cura di Comitato Villapiana - La Rusca

22 novembre ore 16.00: PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE - Presso Sala Rossa del Comune
Incontro mirato a stimolare riflessioni sulla comunicazione e sulla prevenzione della violenza di genere e non solo
A cura di Consultorio ACF Savona 

22 novembre ore 18.00: PRESENTAZIONE LIBRO "LA MIA TANA" di Sabrina Volpe - Presso Libreria UBIK
Introduzione di Elisa Zanelli, presidente Zonta Club Savona. Relatrici: Sabrina Volpe e Elisabetta Mandraccio 

25 novembre: 3^ EDIZIONE DEL CONVEGNO "DONNE IN CORSA"  - Presso Sala Borsellino, ITIS Savona
Congresso di impatto sociale a cura dell'Associazione Chicchi di Riso in collaborazione con Polizia di Stato, Lions Club Savona Torretta, Save the woman e Relaxioni

25 novembre ore 15.00: LA VIOLENZA NON HA ETA'  - Presso Casa del Volontariato, via San Lorenzo 6
Incontro per sensibilizzazione sul tema della violenza taciuta contro le donne anziane. Introducono Patrizia Valsecchi (ANTEAS Savona) e Anna Traverso (AUSER Savona). 
Intervengono Walter Calcagno (Presidente ANTEAS Liguria) e Fulvia Veirana (Presidente AUSER Liguria)
A cura di AUSER e ANTEAS 

25 novembre ore 16.30: "UNA STANZA TUTTA PER SE'" - Presso Sala Rossa del Comune
L'ascolto delle vittime fragili e il nuovo ruolo della Polizia Locale. 
Presentazione alla cittadinanza del progetto Nazionale Soroptimist. Introduce Annalisa Bassi, Presidente Soroptimist Savona, intervengono il dott. Igor Aloi (Comandante della Polizia Locale), il Primo Commissario dott.ssa Francesca Ferba (Vicecomandante della Polizia Locale) e la dott.ssa Fiorenza Giorgi (Magistrato) 

25 novembre ore 18.00: CORTEO "NON UNA DI MENO" - Concentramento presso piazza Giulio II
Contro la violenza patriarcale. A cura di Associazione Non una di Meno Savona  

26 novembre ore 16.00: "STORIA DI CLARA" - Presso Sala Punto d'incontro Coop Savona - Centro Commerciale Il Gabbiano 
Una chimica per la pace e i diritti delle donne: ripercorriamo la scia velenosa che ha unito Cengio a Berlino durante la Prima Guerra Mondiale
A cura di UDI e CGIL Savona  

27 novembre ore 16.00: "ARTEMISIA LOMI GENTILESCHI, LA SUA LEZIONE DA DONNA VIOLATA A DONNA INDIPENDENTE" - Presso Sala Rossa del Comune
Conversazione con proiezione diapositive a cura della dott.ssa Silvia Bottaro - Associazione Aiolfi 

28 novembre ore 17.00: L'IRA DELLE SIGNORE - Presso Villa Cambiaso
Mostra d'arte di Antonio Cursano, esposta fino al 5 dicembre. 
Inaugurazione mostra 28 novembre ore 18

28 novembre ore 18,00: PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI – Presso Fratellanza Zinolese
Incontro relativo all'educazione sessuo-affettiva con interventi della dott.ssa Alice Gauna (psicoterapeuta), dott.ssa Matilde Puppo (educatrice), dott.ssa Sara Ronchetti (mediatrice familiare). 
A cura di Zinoa 22 e Telefono Donna Savona

28 novembre ore 18.30: FIGLIO, di MArco Guerrini - Presso SMS Generale, via San Lorenzo 25R
Lettura spettacolo con Gabriella Bianchi, Elena dal Pont e Piero Tirone
A cura di Comitato Villapiana - La Rusca 

29 novembre 
- ore 17.00: CONVEGNO "AMORE O INGANNO" - Presso Villa Cambiaso  
Riconoscere e prevenire le truffe affettive
Intervengono: Stefania Chinellato, Cristina Bonanomi, Laura Galtieri, Rosella Scalone, Patrizia Volante, Susanna Garavaglia, Deborah Gismondi.
Organizzato da Fidapabpwitalysavona e Fidapabpwitalyfinaleligure e Siulp. 

- ore 21.00: SPETTACOLO "L'ARROGANZA DEL PISELLO" - Presso Villa Cambiaso
Concerto - racconto di Ars Populi, interventi poetici di Silvio Straneo.

29 novembre ore 19.00 e ore 21.00: "LA PRINCIPESSA DI VETRO" - Presso Sala Futura, via Aonzo (due repliche)
Performance teatrale diretta e interpretata da Daniela Liaci, scritta da Piero Germini, chiusura del progetto "Voce alle donne". 
A cura di Integra-Azione e Effetto Suono 

Il Comune di Savona, inoltre, supporta le iniziative di:

TPL 
Via alla campagna sociale di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, in collaborazione con Telefono Donna. Sugli autobus della linea savonese, saranno apposte grafiche contenenti QR code e numeri di emergenza a disposizione delle donne per segnalare qualsiasi tipo di abuso

PROGETTO DONNE E SPORT
Proposto da Soroptimist International d’Italia, in collaborazione con ASSIST Associazione Nazionale Atlete, che promuove la “Carta Etica per il Superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, definita anche “Carta etica dello sport femminile”. La Carta, elaborata da Assist ed aggiornata nel 2023, nasce per la tutela dei diritti delle atlete ed ha tra i suoi obiettivi: la sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, l’utilizzo di un linguaggio di genere inclusivo e la promozione della cultura sportiva in generale.

Gli appuntamenti alla Spezia

La giornata del 25 novembre si aprirà alle 10.30, presso la Sala Dante in via Ugo Bassi 4, dove si terrà una seduta del consiglio comunale straordinario.  L’apertura dei lavori è prevista alle 10.30, con “Il Canto degli Italiani”, eseguito dall’’Istituto Comprensivo n. 4. A seguire gli interventi istituzionali del presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo e del sindaco Pierluigi Peracchini. La mattinata proseguirà con vari contributi musicali e teatrali degli studenti degli istituti coinvolti nell’iniziativa. In particolare, il Liceo Musicale Cardarelli porterà un intermezzo musicale, eseguendo “Nightfall” di Roberto Di Marino e “Mazurca Choro” di Heitor Villa Lobos. A seguire il Liceo Costa presenterà una riflessione sul tema delle spose bambine, intitolata “El sí de las niñas e l’infanzia negata”. Dopo un secondo intermezzo musicale, gli studenti del Liceo Pacinotti interverranno con la lettura della poesia “Still I Rise” di Maya Angelou. Gli Istituti Comprensivi n. 5 e n. 8, insieme all’Istituto Tecnico Fossati – Da Passano, porteranno momenti di riflessione, recitazione e proiezioni video. La seduta si concluderà con l’esecuzione dell’Inno alla Gioia a cura dell’Istituto Comprensivo n. 4.
 
Nel pomeriggio, alle 17.30, sempre presso la Sala Dante, vi sarà uno spazio dedicato alla riflessione e condivisione sul tema della violenza contro le donne, nell’ambito di “Spezza il silenzio”, una campagna di sensibilizzazione nata nel 2022 volta non solo ad informare, ma anche a favorire la realizzazione di progetti, attività e iniziative che diffondano i principi di parità di genere e non violenza. A seguire “Dialogo fra donne” con Gloria Griggio e Maria Cristina Sabatini, un momento per approfondire esperienze e riflessioni sul contrasto alla violenza di genere. Chiude la serata unospettacolo di danza dal titolo “Sono sempre stata e sempre sarò”, a cura della Scuola di danza Danseavie Corpo Unico ASD, diretta da Greta Sabatini.
 

Il corteo di "Non una di meno" in tutta Italia, anche in Liguria

 
Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato: contro la violenza maschile sulle donne e di genere", le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, contro ogni femminicidio, lesbicidio e transicidio in Italia. Ma anche contro i conflitti. Ecco dove: 
 
Albenga
18:30 Viale Pontelungo 83 CORTEO
 
Genova
18:00 piazza della meridiana CORTEO
 
Savona
18:00 piazza Giulio II CORTEO

