Rigenerazione Valpolcevera, i comitati: "L'addendum non è stato firmato, incontro urgente con il commissario"

L'addendum non è stato ancora firmato e i comitati della Valpolcevera interessati chiederanno un incontro urgente con il commissario straordinario al Terzo Valico e nodo ferroviario Calogero Mauceri. Sono questi i due elementi principali emersi al termine dell'incontro che i comitati hanno avuto a Palazzo Tursi con il sindaco di Genova Silvia Salis.

Tutto nasce dall'incontro in prefettura tra lo stesso commissario Mauceri, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, la Regione Liguria e il Comune di Genova che ha visto un aggiornamento dell'addendum. Si tratta delle opere di rigenerazione urbana prevista per i quartieri del Campasso, Rivarolo e Certosa in conseguenza dei lavori ferroviari che interessano le zone. In quell'occasione era emerso un taglio di 23 milioni rispetto ai 199 milioni di fondi destinati inizialmente. Quello che i comitati hanno ribattezzato "sottraendum".

Enrico D'Agostino, presidente del Comitato Liberi cittadini di Certosa al termine dell'incontro in Comune spiega che "l'addendum non è stato ancora firmato e il taglio lineare dei 23 milioni non dipende da questa amministrazione ma dal ministero". Ora dai comitati partirà la richiesta di un incontro urgente con il commissario Mauceri. Incontro che dovrebbe svolgersi alla Casa di quartiere di Certosa.

Guido Fassio, Comitato liberi cittadini di Certosa spiega: "I fondi sono stati tagliati già dalla legge finanziaria del 2025 e in quella del 2026. Il problema ora è recuperare queste risorse. Senza il processo di riqualificazione Certosa e Rivarolo sono morte".

Tra i temi da affrontare ci sarà anche quello dell'ex area Facchini. "Non possono essere usati 10mila metri quadri (su 30mila ndr) e i restanti magari dati ai privati per speculazione o interventi della logistica. Le scelte fatte all'epoca per la rigenerazione devono essere sostenute dal centrodestra nelle delibere anche adesso che c'è il centrosinistra".