ll futuro dell’ex Ilva e i comitati "no forno elettrico" questa sera alle 21 su Primocanale

Questa sera alle 21 in diretta Primocanale accende i riflettori sul futuro dell’ex Ilva di Cornigliano, uno dei temi più delicati e strategici per l’industria, l’occupazione e lo sviluppo del territorio genovese. Nel nuovo appuntamento del "Programma politico", un parterre di ospiti affronterà le questioni ancora aperte sul destino dell’area siderurgica in vista dell'incontro di venerdì a Roma con il Governo.

In studio ci saranno i parlamentari Luca Pastorino del Pd e Ilaria Cavo di Noi Moderati, chiamati a confrontarsi sulle possibili soluzioni politiche ed economiche per rilanciare lo stabilimento e garantirne la sostenibilità produttiva.

A portare la voce dei cittadini contrari all’ipotesi del forno elettrico saranno Roberto Senesi e Patrizia Avagnina del Comitato No Forno Elettrico, mentre il quadro delle condizioni di lavoro e delle difficoltà quotidiane in fabbrica verrà raccontato da Paolo Olmari, sindacalista della CISL.Spazio anche alle dinamiche legate alla logistica e alle aree limitrofe, da sempre oggetto di interesse industriale e commerciale: Davide Falteri, presidente di Federlogistica, illustrerà le offerte arrivate e le prospettive di sviluppo per zone particolarmente ambite. In studio anche il presidente di Confindustria Genova Fabrizio Ferrari.

Un confronto a più voci, dunque, per fare chiarezza su uno snodo decisivo per Genova e per il suo futuro industriale.