Ex Ilva, i vescovi di Genova e Tortona: "Necessario un ripensamento"

Mons. Guido Marini e Mons. Marco Tasca

Mentre risuonano ancora le parole pronunciate da Papa Leone XIV nell’udienza di sabato 8 novembre ai partecipanti al Giubileo del mondo del lavoro – "Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene. Pertanto, auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della società civile, per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune" – arriva come un fulmine la notizia dell’ipotesi avanzata dal Governo ai sindacati il 18 novembre: fermare la produzione nei siti del Nord di Acciaierie d’Italia

La nota delle Diocesi di Genova e Tortona

Una scelta che, secondo le Diocesi di Genova e Tortona, "pregiudica il futuro e non sembra avere una logica industriale". Nel comunicato congiunto emesso il 7 luglio 2025, i vescovi avevano già messo nero su bianco la loro posizione: "La vicinanza e la presenza costante in questi ambienti di lavoro ci hanno permesso di capire che non sussistono motivazioni per un depotenziamento dei due siti e per prolungare l’incertezza nella quale da molto tempo vivono i lavoratori. Gli impianti presenti, infatti, rimangono concorrenziali e le produzioni, anche per la loro indiscussa qualità, hanno mercato".

"Le famiglie meritano attenzione"