Presidio Ex Ilva, traffico bloccato in autostrada: 11 km di code fra Pra' e Genova

Secondo giorno di manifestazione e presidio dei lavoratori Ex Ilva a Cornigliano e seconda giornata molto complicata per la viabilità genovese.
Già dalle 7.30 di questa mattina il traffico risulta bloccato in diversi tratti. In particolare:
Alle ore 9.30
fino a 11 km di coda fra Genova Prà Genova Pra' e Bivio A10/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza che superano i 60 minuti
fino a 8 km di coda fra Bolzaneto e Genova Sampierdarena con tempi di percorrenza che toccano i 50 minuti
fino a 2 km di code tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza che toccano i 20 minuti
Alle ore 8.30
fino a 8 km di coda fra Genova Prà Genova Pra' e Bivio A10/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza che superano i 60 minuti
fino a 7 km di coda fra Bolzaneto e Genova Sampierdarena con tempi di percorrenza che toccano i 50 minuti
