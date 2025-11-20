Presidio Ex Ilva, traffico bloccato in autostrada: 11 km di code fra Pra' e Genova

fino a 5 km di coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza di 18 minuti

fino a 7 km di coda fra Bolzaneto e Genova Sampierdarena con tempi di percorrenza che toccano i 50 minuti

fino a 8 km di coda fra Genova Prà Genova Pra' e Bivio A10/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza che superano i 60 minuti

fino a 2 km di code tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova con tempi di percorrenza che toccano i 20 minuti

Secondo giorno di manifestazione e presidio dei lavoratori Ex Ilva a Cornigliano e seconda giornata molto complicata per la viabilità genovese.

