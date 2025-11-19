Attualità

Torna alla homepage

Orientamenti 2025, intervista a Ilaria Cavo

3 secondi di lettura
di Aurora Bottino - Chiara Orrù

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 19 Novembre 2025

Orientamenti 2025, Andrea Lucchetta a Primocanale: "La prima vittoria raccontata da commentatore non la scorderò mai"

https://www.youtube.com/embed/jiK2e_zB4QQ?si=3Mdm3XqmPTkfqXjd

TAGS