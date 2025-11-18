Attualità

Torna alla homepage

In Liguria quasi il 40% degli studenti disabili non ha una postazione informatica adatta

Secondo gli ultimi dati Istat In Liguria risultano essere 11mila e 800 gli studenti con disabilità iscritti
45 secondi di lettura
di a.pop.

In Liguria quasi il 40% degli studenti disabili non ha a disposizione una postazione informatica adatta alle sue condizioni. E' questo il dato che emerge dall'indagine effettuata da Openpolis sulla disabilità a scuola. A inizio dicembre verrà celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite 44 anni fa.

A livello provinciale a Genova la postazione informatica manca per il 44,96% degli studenti con disabilità, a Imperia manca per il 42,07%. Alla Spezia la postazione è assente per il 41,01% degli studenti con disabilità. La situazione "migliore" a Savona con il 30,39% degli studenti disabili che non hanno una postazione adatta. 

Secondo gli ultimi dati Istat In Liguria risultano essere 11mila e 800 gli studenti con disabilità iscritti alle scuole, una quota che rappresenta parte degli oltre 359mila alunni con disabilità a livello nazionale. Questo vuol dire che in Liguria il 6,74% degli studenti liguri sono disabili, dato superiore alla media nazionale che vede una percentuale intorno al 4%.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Disabilità
Mercoledì 29 Ottobre 2025

Regione Liguria approva l'approccio "universalistico alla disabilità"

Secondo il consigliere del Partito Democratico Armando Sanna le istituzioni hanno il dovere di garantire inclusione piena in ogni ambito della vita
Mercoledì 05 Novembre 2025

People - Storie di chi non si arrende alla disabilità

https://www.youtube.com/embed/qUrCl3llqCg?si=MoaA7PfOm_wVBB80  
Venerdì 10 Ottobre 2025

A Genova ecco il nuovo 'sportello disabilità' della Camera del Lavoro

 E' stato inaugurato oggi in Camera del Lavoro l'ufficio disabilità. "L'apertura di un unico punto informativo e di assistenza che prenda in carico le necessità di persone con disabilità è la risposta alle decine di richieste che ogni giorno arrivano nelle nostre sedi e che finalmente troveranno un

TAGS