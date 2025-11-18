In Liguria quasi il 40% degli studenti disabili non ha una postazione informatica adatta

In Liguria quasi il 40% degli studenti disabili non ha a disposizione una postazione informatica adatta alle sue condizioni. E' questo il dato che emerge dall'indagine effettuata da Openpolis sulla disabilità a scuola. A inizio dicembre verrà celebrata la giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite 44 anni fa.
A livello provinciale a Genova la postazione informatica manca per il 44,96% degli studenti con disabilità, a Imperia manca per il 42,07%. Alla Spezia la postazione è assente per il 41,01% degli studenti con disabilità. La situazione "migliore" a Savona con il 30,39% degli studenti disabili che non hanno una postazione adatta.
Secondo gli ultimi dati Istat In Liguria risultano essere 11mila e 800 gli studenti con disabilità iscritti alle scuole, una quota che rappresenta parte degli oltre 359mila alunni con disabilità a livello nazionale. Questo vuol dire che in Liguria il 6,74% degli studenti liguri sono disabili, dato superiore alla media nazionale che vede una percentuale intorno al 4%.
