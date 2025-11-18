L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 18 novembre 2025

18 - Genova. Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9. Libri: presentazione del volume 'Artisti alle Cinque Terre' di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari.

16 - Genova. Largo Rosanna Benzi, davanti ospedale San Martino. Conferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale - Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando presidente - per la presentazione della loro controproposta per la riforma della sanità nella regione.

15,30 - Genova. Camera commercio, via Garibaldi. Seminario su 'I dazi Usa e impatto sulle imprese. Una nuova fase del commercio internazionale'.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook