L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 18 novembre 2025

di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9,30 - Genova. Magazzini del Cotone del Porto Antico, sala Grecale. Cerimonia di inaugurazione della 30° edizione del Festival Orientamenti (fino al 21 novembre).

11 - Genova. Regione Liguria, via Fieschi. Seduta del Consiglio regionale fino alle 15.

14 Genova. Palazzo Tursi-Albini, sala consiliare, via Garibaldi. Seduta del Consiglio comunale.

15,30 - Genova. Camera commercio, via Garibaldi. Seminario su 'I dazi Usa e impatto sulle imprese. Una nuova fase del commercio internazionale'.

16 - Genova. Largo Rosanna Benzi, davanti ospedale San Martino. Conferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale - Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando presidente - per la presentazione della loro controproposta per la riforma della sanità nella regione.

18 - Genova. Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9. Libri: presentazione del volume 'Artisti alle Cinque Terre' di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari.

Programmazione Primocanale 

8 - Primomattino 

9,30 - Il medico risponde

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28

13 - La finestra sul mondo 

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - People

