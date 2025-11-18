L'agenda degli appuntamenti in Liguria di martedì 18 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
9,30 - Genova. Magazzini del Cotone del Porto Antico, sala Grecale. Cerimonia di inaugurazione della 30° edizione del Festival Orientamenti (fino al 21 novembre).
11 - Genova. Regione Liguria, via Fieschi. Seduta del Consiglio regionale fino alle 15.
14 Genova. Palazzo Tursi-Albini, sala consiliare, via Garibaldi. Seduta del Consiglio comunale.
15,30 - Genova. Camera commercio, via Garibaldi. Seminario su 'I dazi Usa e impatto sulle imprese. Una nuova fase del commercio internazionale'.
16 - Genova. Largo Rosanna Benzi, davanti ospedale San Martino. Conferenza stampa dei gruppi di opposizione in Consiglio regionale - Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Lista Orlando presidente - per la presentazione della loro controproposta per la riforma della sanità nella regione.
18 - Genova. Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio, Piazza Matteotti 9. Libri: presentazione del volume 'Artisti alle Cinque Terre' di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde
12,30 - Newsroom 28
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
21 - People
