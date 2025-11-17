L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 17 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
9 - Genova. Palazzo Tursi, sala di Rappresentanza, via Garibaldi 9. Convegno "Piani strategici della città del futuro", sessione istituzionale di apertura della Genova Smart Week 2025.
10,45 - Genova. Erzelli, Badia di Sant'Andrea, via dell'Acciaio 139: inizio dei lavori della tavola rotonda 'Sport4Rights: cultura della sicurezza, valore dello sport', organizzata da Genoa Cfc e Terre des Hommes.
11 - Imperia. Palazzo civico, sala Commissioni. Presentazione delle celebrazioni del Santo Patrono San Leonardo e di altri eventi che si svolgeranno ad Imperia in questo mese.
13 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: Conferenza di sensibilizzazione sul tema della vaccinazione contro l'Hpv in occasione della Giornata internazionale per eliminazione del tumore della cervice uterina.
13 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9: presentazione dell'iniziativa "Ho un APPuntamento video con il mio farmacista" per il rilancio delle farmacie comunali.
14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione delle iniziative regionali in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
16 - Genova. Sede Provincia. Punto stampa organizzato a seguito dell'incontro organizzato presso la prefettura dal commissario straordinario del Progetto Unico Mauceri con il viceministro Rixi, il presidente della Regione Bucci, la sindaca Salis e i rappresentanti di Rfi e Trenitalia su vari temi.
