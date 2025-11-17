L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 17 novembre 2025

13 - Calcio e Pepe

16 - Genova. Sede Provincia. Punto stampa organizzato a seguito dell'incontro organizzato presso la prefettura dal commissario straordinario del Progetto Unico Mauceri con il viceministro Rixi, il presidente della Regione Bucci, la sindaca Salis e i rappresentanti di Rfi e Trenitalia su vari temi.

13 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9: presentazione dell'iniziativa "Ho un APPuntamento video con il mio farmacista" per il rilancio delle farmacie comunali.

11 - Imperia. Palazzo civico, sala Commissioni. Presentazione delle celebrazioni del Santo Patrono San Leonardo e di altri eventi che si svolgeranno ad Imperia in questo mese.

10,45 - Genova. Erzelli, Badia di Sant'Andrea, via dell'Acciaio 139: inizio dei lavori della tavola rotonda 'Sport4Rights: cultura della sicurezza, valore dello sport', organizzata da Genoa Cfc e Terre des Hommes.

