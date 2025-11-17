Attualità

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 17 novembre 2025

di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9 - Genova. Palazzo Tursi, sala di Rappresentanza, via Garibaldi 9. Convegno "Piani strategici della città del futuro", sessione istituzionale di apertura della Genova Smart Week 2025.

10,45 - Genova. Erzelli, Badia di Sant'Andrea, via dell'Acciaio 139: inizio dei lavori della tavola rotonda 'Sport4Rights: cultura della sicurezza, valore dello sport', organizzata da Genoa Cfc e Terre des Hommes.

11 - Imperia. Palazzo civico, sala Commissioni. Presentazione delle celebrazioni del Santo Patrono San Leonardo e di altri eventi che si svolgeranno ad Imperia in questo mese. 

13 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: Conferenza di sensibilizzazione sul tema della vaccinazione contro l'Hpv in occasione della Giornata internazionale per eliminazione del tumore della cervice uterina.

13 - Genova. Palazzo Tursi, sala Giunta Nuova, via Garibaldi 9: presentazione dell'iniziativa "Ho un APPuntamento video con il mio farmacista" per il rilancio delle farmacie comunali. 

14 - Genova. Regione, sala Trasparenza, P.zza De Ferrari 1: presentazione delle iniziative regionali in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

16 - Genova. Sede Provincia. Punto stampa organizzato a seguito dell'incontro organizzato presso la prefettura dal commissario straordinario del Progetto Unico Mauceri con il viceministro Rixi, il presidente della Regione Bucci, la sindaca Salis e i rappresentanti di Rfi e Trenitalia su vari temi.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde 

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28'

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

21 - Il programma politico

22,30 - Ti Ricordi? 

