Maltempo sulla Liguria, annullata la Half Marathon a Savona

A causa dell'allerta arancione emanata su tutta la Regione Liguria per domani, domenica 16 novembre, è annullata la Savona Half Marathon, oltre alla Family Run che era programmata per questo sabato pomeriggio.

Il comunicato degli organizzatori

"In una regione particolare come quella Ligure non è facile prevedere dove si scatenerà la furia degli acquazzoni" scrivono gli organizzatori. "La riprova ne è il temporale autorigenerante che quest'oggi, sabato, ha colpito duramente la Valpolcevera a Genova, causando lo straripamento di alcuni rii e allagamenti importanti nelle principali arterie cittadine e autostradali. La sicurezza di atleti, volontari e pubblico rappresenta, per noi organizzatori la priorità assoluta; le condizioni meteo previste per domenica non consentono di garantire il regolare svolgimento dell'evento né un rientro a casa in piena sicurezza per tutti".

"Ricordiamo che la Liguria ha già pagato un carissimo prezzo di vite umane durante le innumerevoli alluvioni che, dal 1970, hanno interessato la regione da Ventimiglia sino alla Spezia - continua il comunicato -. Proprio nel Savonese nell'alluvione del 1992 si registrarono tre morti tra Savona e Vado. Ripetiamo e sottolineiamo che, mettere a rischio la vita di atleti, accompagnatori, volontari e pubblico, sarebbe una vera e propria follia! Ci scusiamo con chi era già presente nel savonese per preparare questa gara importantissima a livello mondiale ma contro l'imprevedibilità e la forza di madre natura non possiamo davvero farci nulla! Le gare sono già state riprogrammate e saranno recuperate domenica 29 marzo 2026 (la Family Run sabato 28 marzo 2026)".