Sabato 22 novembre si torna in piazza per dire "no" alla violenza di genere

Genova scende in campo per combattere la violenza sulle donne: sabato 22 novembre, in piazza De Ferrari, si accende nuovamente il "Muro delle Bambole", simbolo di Wall of Dolls Liguria ONLUS. In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’associazione organizza l’Happening "Rompi il silenzio", un evento che vuole parlare a chi spesso non ha voce, accendere consapevolezza e spingere al cambiamento, soprattutto nelle nuove generazioni. L’appuntamento è previsto per sabato 22 novembre dalle 14:00 alle 17:30 in piazza de Ferrari a Genova sul palco sotto il Muro delle Bambole. L'evento vedrà la partecipazione di forze dell’ordine, istituzioni, associazioni e cittadini uniti per un obiettivo comune: contrastare la violenza di genere attraverso la cultura, l’informazione e la prevenzione.

Grande flash mob in piazza de Ferrari

Sul palco del 22 novembre dalle ore 14:30, come ogni anno, saranno presenti figure di riferimento come la fondatrice Jo Squillo e la presidentessa Francesca Carollo. Piazza de Ferrari si tingerà di fucsia per l’occasione che aprirà con un grande flash mob coinvolgendo tutta la popolazione. L’evento proseguirà sul palco che, come di consueto, vedrà un susseguirsi di ospiti che intratterranno la città e i genovesi contribuendo a rafforzare il significato dell’iniziativa. In contemporanea la piazza ospiterà info point dedicati, offrendo un’occasione preziosa di incontro e confronto tra associazioni e realtà territoriali che, ogni giorno, lavorano per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura basata sul rispetto e sull’uguaglianza.

Simona Ferro, Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, dichiara: "Con la giornata di oggi accendiamo ancora una volta i riflettori su una delle più gravi piaghe della nostra società, dando voce a chi non ce l’ha e ribadendo con forza il nostro no alla violenza sulle donne L’appuntamento annuale in piazza organizzato da Wall of Dolls Liguria riunisce istituzioni, associazioni, scuole, artisti, musicisti e testimoni diretti, creando così un’occasione di riflessione collettiva e di sensibilizzazione in vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne".

La prevenzione passa dai giovani

La cronaca purtroppo ci racconta che la società contemporanea necessità di cambiamento e rieducazione culturale. Sono fin troppi i casi di comportamenti inappropriati, di violenza domestica, femminicidi o disparità, anche fra minori. Ecco perché Wall of Dolls ha a cuore l’impegno nei confronti dei giovani attraverso campagne di prevenzione. In virtù di questo l’Associazione ha già in programma alcuni importanti appuntamenti di confronto: il 14 novembre al Teatro della Gioventù di Genova con 400 studenti, 16 e 17 novembre a Perugia con 400 studenti degli Istituti Cavour Marconi Pascal, il 25 novembre alla biblioteca Berio di Genova con 100 studenti.

Barbara Bavastro, Coordinatrice Wall of Dolls Liguria, afferma: "Anticipiamo la ricorrenza del 25 novembre a sabato 22 per valorizzare il prezioso contributo di tutte le volontarie che ogni giorno operano sul territorio, consapevoli dell’importanza del volontariato e del sostegno alle persone più fragili e in difficoltà. Viviamo un periodo storico in cui è fondamentale donarsi agli altri, riscoprire il valore della comunità e rompere il silenzio, perché il silenzio è violenza. Solo attraverso il dialogo, l’ascolto e la condivisione possiamo riconoscere i campanelli d’allarme e prevenire la violenza".

Programma dell’evento

• Dj Massimo Gallesio

• Presentano: Jessica Nicolini / Liliana Ruocco

• Saluti di apertura delle autorità invitate

• Presentazione dell’associazione

• Flash Mob

• Parlano: Carabinieri, Polizia Locale, 112, Croce Bianca Genovese, Croce Rossa

• Tangheri /Tango Cuore solidale

• Ranzy

• Alice Allison

• Nova

• Rossaluna Duo

• Eugenio Cugnoli

• Artisti con opere nuove: Emanuela Carnini, Eralda Pitto

• Popular Chic: Daniele e Marika

• Elena

• Stephanie Riondino

• Testimonianze: Houda, Duray

• Nicole Mazzotta

Cena di beneficenza Wall of Dolls

Alle ore 20:00 il tutto si sposta per dar via ad una cena privata di beneficenza dal titolo "Rompi il Silenzio” - Charity Dinner Wall of Dolls presso l’Hotel Bristol Palace in XX Settembre 35. Una serata per focalizzare l’attenzione su una grave emergenza sociale: la violenza contro le donne. Nel corso dell’incontro verrà inaugurata la mostra dell’artista Madlen Shadorina con opere dedicate al tema della rinascita femminile e a seguire ci sarà una sfilata di brand etici e consapevoli che hanno scelto di sostenere attivamente la causa dell’Associazione: la collezione di Fridami di Manuela Carnini e la collezione di Ayla di Helena Prestes. Ospiti speciali Jo Squillo e Francesca Carollo che introdurranno il docufilm (presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e che verrà proiettato in apertura della cena), Wall of Dolls e anche testimonianze dirette. Altri ospiti accompagneranno l’importante serata che ha lo scopo di contrastare l’oscurità della violenza attraverso la luce e la rinascita, fra cui la cantante Alice Allison, la giornalista Rajae Bezzaz che presenterà un suo libro.

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767