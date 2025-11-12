Morto in moto a Pra', "L'amore di Roberto vive", avviata la raccolta per la figlia Luna

Roberto Frau, 51 anni, agente immobiliare di Arenzano, è morto ieri mattina in un tragico incidente in via Pra'. L'uomo, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo intorno alle 10, finendo contro un'auto posteggiata. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Ma la storia di Roberto non si ferma alla tragedia. Lascia una figlia, Luna, il centro del suo universo. "L'amore di Roberto vive", scrivono oggi gli amici, trasformando il dolore in un abbraccio collettivo. "





Chi ha avuto la fortuna di conoscere Roberto sa che era una di quelle persone rare, capaci di illuminare la vita di chi gli stava accanto", si legge nel messaggio che accompagna la raccolta fondi lanciata su GoFundMe nelle ultime ore. "Il suo sorriso era contagioso, la sua presenza rassicurante, la sua bontà genuina e senza condizioni. Ma più di ogni cosa, Roberto era un padre meraviglioso".

Il legame con Luna era "visibile a tutti': un legame speciale, profondo, indissolubile". "

Roberto ci ha donato tanto: amicizia, sostegno, momenti di serenità e risate. Lo ha fatto sempre con naturalezza, senza mai chiedere nulla in cambio", continua il testo. "Oggi è arrivato il momento di restituire almeno una piccola parte di tutto quello che ci ha dato".

L'obiettivo della raccolta è chiaro: garantire a Luna un futuro più sereno, le opportunità che il padre avrebbe voluto darle, un sostegno concreto in un momento di immenso dolore. "A

bbiamo perso Roberto, ma possiamo ancora prenderci cura di ciò che amava di più: sua figlia Luna. Un piccolo gesto può fare una grande differenza", è l appello rivolto a tutti.





In poche ore il post è stato condiviso centinaia di volte sui gruppi Facebook e sulle pagine dei motociclisti liguri. Decine i messaggi di cordoglio e le prime donazioni. "