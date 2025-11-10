Capodanno coi Pinguini da oltre un milione di euro

Ora è ufficiale. Come anticipato da Primocanale il 31 ottobre, il Capodanno genovese 2025 avrà un costo superiore al milione di euro per un unico concerto in piazza Della Vittoria, senza diretta televisiva nazionale. Un evento importante, sulle spalle della nuova amministrazione guidata dalla sindaca Salis, che ha scelto i Pinguini Tattici Nucleari come protagonisti della serata.

Ma la domanda che si pongono molti cittadini e osservatori è inevitabile: vale davvero la pena uno sforzo economico di tale portata per una folla stimata tra le venti e trentamila persone?

Vale la pena spendere così tanto in una città “piena di crisi legate alle passate amministrazioni e buchi di bilancio” come ripetono la sindaca Salis e i suoi partiti? Che poi sono gli stessi che hanno criticato sempre i grandi eventi delle passate amministrazioni che almeno però garantivano 5 milioni di telespettatori su Mediaset.

L’ultima edizione con al governo della città il centrodestra invece fu senza diretta, e noi criticammo, esattamente come critichiamo oggi: spese folli per qualche decina di migliaia di persone in piazza.

Una serata quella del 31 dicembre che alla fine non sarà certo per gli anziani e per tutti coloro che per motivi diversi non se la sentiranno di andare in piazza il 31 dicembre.

I commenti sui nostri canali social al nostro articolo del 31 ottobre erano stati chiari: basta andare a leggerli per percepire una forte contrarietà.