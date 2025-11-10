Attualità

Crisi Amt, lavoratori preoccupati: "Non abbiamo indicazioni"

Sale la preoccupazione tra i lavoratori di Amt, l'azienda di trasporto pubblico di Genova. Si susseguono le assemblee insieme ai sindacati per fare il punto della situazione
di Andrea Popolano

Sale la preoccupazione tra i lavoratori di Amt, l'azienda di trasporto pubblico di Genova. Si susseguono le assemblee insieme ai sindacati per fare il punto della situazione. Dopo quelli della settimana scorsa si è svolto un nuovo incontro questa mattina ditrettamente in sede. Negli scorsi giorni altre assemblee sono andate in scena a Sampeierdarena e Cornigliano. Altri sono in programma nel pomeriggio per affrontare anche il discorso legato alle corriere.

I temi affrontati nel corso dell'assemblea sono tanti: dalla gestione della composizione negoziale della crisi alle questioni legati ai bus fermi e alle condizioni dei mezzi utilizzati. Sarebbero infatti circa 140 i mezzi fermi nella rimessa di Staglieno, inutilizzati poiché impiegati come pezzi di ricambio per autobus e pullman in servizio. 

"C'è grande preoccupazione per la situazione - spiega Edgardo Fano, segretario regionale Faisa Cisal -. I lavoratori lamentano di non avere indicazioni dai responsabili dell'azienda e manca la condivisione del piano. Ai lavoratori non interessa sapere chi sono i colpevoli di questa situazione ma trovare le soluzioni".  

Venerdì scorso il Comune di Genova con la sindaca Silvia Salis e il vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile hanno incontrato i sindacati. Proprio i sindacati chiedono l'intervento anche della Regione per affrontare la crisi aziendale che sta interessando Amt. Da fine agosto il ruolo di presidente è ricoperto dall'ex sindaco di Savona Federico Berruti.

Il 17 novembre i sindacati incontreranno la Regione. Poi il 24 novembre è in programma l'assemble dei soci e il 28 l'omologa del piano. L'omologazione è l'atto con cui un'autorità giudiziaria (il Tribunale) convalida formalmente l'accordo raggiunto tra le parti, rendendolo ufficialmente efficace e vincolante per tutti. 

Nel mentre oggi il sindacato Ugl ha indetto quattro ore di sciopero con presidio davanti alla sede. "Il personale è costretto a fermare i turni per mancanza di mezzi e autisti, cosa che scatena la rabbia degli utenti, che a volte sfocia fino all'insulto ai lavoratori". Nel mentre proprio per aumentare la sicurezza a bordo dei bus durante gli orari notturni a giro alcuni agenti della polizia locale hanno iniziato a salire sui mezzi per evitare situazioni critiche.

