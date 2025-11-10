Crisi Amt, mancano i mezzi e saltano le corse. Oggi sciopero di 4 ore e presidio davanti alla sede

Giornata di sciopero e presidio dei lavoratori Amt per la giornata di oggi. Autisti, macchinisti ma anche in biglietteria: braccia incrociate dalle ore 11.30 alle 15.30. Lo annuncia il sindacato Ugl Fna, che ancora una volta denuncia una "situazione insostenibile, dovuta alla mancanza di autobus e personale necessari per effettuare il servizio, con conseguenze sulla cittadinanza e sui lavoratori".

Autobus utilizzati come pezzi di ricambio

Sarebbero infatti circa 140 i mezzi fermi nella rimessa di Staglieno, inutilizzati poiché impiegati come pezzi di ricambio per autobus e pullman in servizio. "Mesi fa avevamo proposto ad Amt di rimodulare un servizio in base agli autobus e agli autisti in forza, perché è inutile dare orari e poi far saltare le corse una dopo l'altra. - dichiara il segretario regionale di Ugl Fna Roberto Piccardo - Il personale è costretto a fermare i turni per mancanza di mezzi e autisti, cosa che scatena la rabbia degli utenti, che a volte sfocia fino all'insulto ai lavoratori".

Da oggi sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti over 70 e il nuovo annuale per linee periferiche e ascensori anche nelle biglietterie Amt (oltre che su sito e App). L'accesso alle biglietterie sarà esclusivamente su appuntamento: la prenotazione nei punti vendita di Genova può essere effettuata direttamente dalla pagina dedicata del sito Amt. Ma, appunto, dopo le ore 12.15 il servizio nelle biglietterie potrebbe non essere completamente garantito.