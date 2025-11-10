L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 10 novembre 2025

13 - Calcio e Pepe

9,30 - Il medico risponde con Emanuela Dapelo, dirigente medico chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore San Martino. Che cos'è e come si cura la sindrome del tunnel carpale?

15,30 - Genova. Palazzo Doria, Circolo Tunnel, via Garibaldi 6. Cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani. Presenti, tra gli altri, i ministri Santanché e Musumeci.

11,30 - Bordighera. Via Cornice dei due Golfi 138. Le associazioni "Libera", "Spes" e "Caritas Intemelia" presentano il progetto "Case Libere" di riutilizzo sociale di beni confiscati.

