L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 10 novembre 2025

di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

11 - Genova. Biblioteca Berio, Sala Chierici: presentazione del nuovo logo della Biblioteca Berio.

11 - La Spezia. Palazzo civico, Sala multimediale: presentazione della prima edizione del festival 'La Scena Inclusa'.

11,30 - Bordighera. Via Cornice dei due Golfi 138. Le associazioni "Libera", "Spes" e "Caritas Intemelia" presentano il progetto "Case Libere" di riutilizzo sociale di beni confiscati.

14 Genova. Palazzo Tursi-Albini, sala consiliare di via Garibaldi 9. Seduta monotematica del Consiglio comunale sul tema: sicurezza a Genova.

15,30 - Genova. Palazzo Doria, Circolo Tunnel, via Garibaldi 6. Cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani. Presenti, tra gli altri, i ministri Santanché e Musumeci.

21 - Genova. Teatro Carlo Felice. Francesco De Gregori in tour con “RIMMEL 2025”, dedicato all’album “Rimmel” a 50 anni dall’uscita.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Emanuela Dapelo, dirigente medico chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore San Martino. Che cos'è e come si cura la sindrome del tunnel carpale?

10 - Al servizio del pubblico

12,30 - Newsroom 28'

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,20 - Approfondimento

21 - Il programma politico

22,30 - Ti Ricordi? 

