L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 10 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
11 - Genova. Biblioteca Berio, Sala Chierici: presentazione del nuovo logo della Biblioteca Berio.
11 - La Spezia. Palazzo civico, Sala multimediale: presentazione della prima edizione del festival 'La Scena Inclusa'.
11,30 - Bordighera. Via Cornice dei due Golfi 138. Le associazioni "Libera", "Spes" e "Caritas Intemelia" presentano il progetto "Case Libere" di riutilizzo sociale di beni confiscati.
14 Genova. Palazzo Tursi-Albini, sala consiliare di via Garibaldi 9. Seduta monotematica del Consiglio comunale sul tema: sicurezza a Genova.
15,30 - Genova. Palazzo Doria, Circolo Tunnel, via Garibaldi 6. Cerimonia di premiazione della IV edizione dei Blue Marina Awards, il riconoscimento dedicato ai migliori porti e approdi turistici italiani. Presenti, tra gli altri, i ministri Santanché e Musumeci.
21 - Genova. Teatro Carlo Felice. Francesco De Gregori in tour con “RIMMEL 2025”, dedicato all’album “Rimmel” a 50 anni dall’uscita.
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,25 - Il film della settimana
9,30 - Il medico risponde con Emanuela Dapelo, dirigente medico chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore San Martino. Che cos'è e come si cura la sindrome del tunnel carpale?
10 - Al servizio del pubblico
12,30 - Newsroom 28'
13 - Calcio e Pepe
18 - Primogiornale
18,20 - Approfondimento
21 - Il programma politico
22,30 - Ti Ricordi?
