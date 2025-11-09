Da lunedì alle 12.30 'Newsroom 28', l'informazione all'ora di pranzo

Collegamenti in diretta e analisi si intrecciano per spiegare meglio ciò che accade in Liguria

Da lunedì 10 novembre alle 12.30 in onda su Primocanale 'Newsroom 28' la trasmissione di informazione di Primocanale. Diversa dal classico telegiornale, vuole essere il racconto della giornata e dei temi caldi attraverso i collegamenti con i giornalisti sul territorio ligure, dalla newsroom, l'analisi e il commento del direttore Matteo Angeli sulla notizia dei giorno, per offrire ai telespettatori molto più di una semplice lettura delle notizie ma uno spazio dove approfondimenti, collegamenti in diretta e analisi si intrecciano per spiegare meglio ciò che accade.

L'obiettivo è raccontare quello che succede in Liguria ogni giorno con un linguaggio accessibile con collegamenti live da luoghi chiave e le interviste con protagonisti ed esperti daranno un valore aggiunto, permettendo di approfondire e contestualizzare le notizie principali.

Trenta minuti di informazione da Ventimiglia a Sarzana

Trenta minuti di informazione dal lunedì al sabato all'ora di pranzo. Da Ventimiglia a Sarzana, uno spazio che vuole analizzare il quotidiano tra storie di attualità, cronaca, sport ma non solo: informazione e approfondimento con rubriche, ospiti e dibattito sui principali temi.

Ci sarà spazio anche per capire come le notizie e l'attualità vengono raccontate e commentate sui social network.

A seguire alle 13 il lunedì 'Calcio e pepe' e dal martedì 'Finestra sul mondo' la rubrica che racconta la storia dei liguri che vivono e lavorano all'estero.