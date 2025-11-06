Attualità

L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 6 novembre 2025

di redazione

Gli appuntamenti previsti in Liguria

10,30 - Genova. Confartigianato, via Assarotti 7. Inaugurazione del "Punto Salute" di Confartigianato, attività dedicata alla prevenzione delle patologie oculari che possono compromettere la capacità visiva e incidere sulla sicurezza dei lavoratori. 

12 - Genova. Bi.Bi. Service, via XX settembre 41/3p: presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare di Alleanza Verdi Sinistra "Non più di 20 per classe.

12 - Genova Voltri. Municipio VII Ponente, piazza Gaggero: giunta itinerante nel Municipio VII Ponente.

13,45 - Genova. Terrazza Colombo, piazza Dante. Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità. Diretta streaming su Primocanale.it

14,45 - Genova. Regione, sala Trasparenza, Piazza De Ferrari: presentazione dell'evento "La sfilata delle farfalle rosa".

16 - Genova. Centro Congressi del Porto Antico, via Magazzini del Cotone: apertura dei lavori del XLVI Congresso nazionale Sifo-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera sul tema "Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente" (in programma fino al 9 novembre).

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino 

9,30 - Il medico risponde con il cardiologo Sergio Agosti. Tema: come abbassare colesterolo e pressione.

10 - Al servizio del pubblico

13 - La finestra sul mondo in collegamento con Tenerife

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

19 - Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità

20 - Gradinata Nord

21 - Liguria Calcio

