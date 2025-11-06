L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 6 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria
10,30 - Genova. Confartigianato, via Assarotti 7. Inaugurazione del "Punto Salute" di Confartigianato, attività dedicata alla prevenzione delle patologie oculari che possono compromettere la capacità visiva e incidere sulla sicurezza dei lavoratori.
12 - Genova. Bi.Bi. Service, via XX settembre 41/3p: presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare di Alleanza Verdi Sinistra "Non più di 20 per classe.
12 - Genova Voltri. Municipio VII Ponente, piazza Gaggero: giunta itinerante nel Municipio VII Ponente.
13,45 - Genova. Terrazza Colombo, piazza Dante. Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità. Diretta streaming su Primocanale.it
14,45 - Genova. Regione, sala Trasparenza, Piazza De Ferrari: presentazione dell'evento "La sfilata delle farfalle rosa".
16 - Genova. Centro Congressi del Porto Antico, via Magazzini del Cotone: apertura dei lavori del XLVI Congresso nazionale Sifo-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera sul tema "Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente" (in programma fino al 9 novembre).
Programmazione Primocanale
8 - Primomattino
9,30 - Il medico risponde con il cardiologo Sergio Agosti. Tema: come abbassare colesterolo e pressione.
10 - Al servizio del pubblico
13 - La finestra sul mondo in collegamento con Tenerife
18 - Primogiornale
18,15 - Approfondimento
19 - Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità
20 - Gradinata Nord
21 - Liguria Calcio
