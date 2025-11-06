L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 6 novembre 2025

19 - Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità

9,30 - Il medico risponde con il cardiologo Sergio Agosti. Tema: come abbassare colesterolo e pressione.

16 - Genova. Centro Congressi del Porto Antico, via Magazzini del Cotone: apertura dei lavori del XLVI Congresso nazionale Sifo-Società Italiana di Farmacia Ospedaliera sul tema "Protagonisti del cambiamento: sinergie tra professioni, competenze, strumenti e strategie per un sistema salute vincente" (in programma fino al 9 novembre).

13,45 - Genova. Terrazza Colombo, piazza Dante. Terrazza Incontra Marco Bucci e la sanità. Diretta streaming su Primocanale.it

10,30 - Genova. Confartigianato, via Assarotti 7. Inaugurazione del "Punto Salute" di Confartigianato, attività dedicata alla prevenzione delle patologie oculari che possono compromettere la capacità visiva e incidere sulla sicurezza dei lavoratori.

