Prolungata l'allerta meteo gialla sul Centro-Levante: la situazione

E' stata prolungata l'allerta meteo gialla sul Centro-Levante della Liguria (Zone B-C-E) scattata alle ore 9 di questa domenica 2 novembre. L'allerta interessa la zona compresa tra Spotorno e il confine con la Toscana e le Valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto. Sul Centro (Da Spotorno a Camogli: zona B) l'allerta meteo gialla termina alle ore 20,59; sul Levante Levante (da Portofino a Sarzana e Luni: zona C) termina alle ore 23,59 sui bacini piccoli e medi mentre termina alle ore 2,59 di lunedì 3 novembre sui bacini grandi: Entella, Magra e Vara; sulle Valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto (Zona E) allerta termina alle 20,59 per quanto riguarda i bacini piccoli e medi, alle 23,59 sui bacini grandi.

La situazione

Nella prima parte della mattinata pioggia limitata sul Centro-Levante della Liguria con cumulate intorno ai 10-15mm all'ora. Pioggia più forte a Riomaggiore, nelle Cinque Terre, dove intorno alle 10 del mattino sono caduti più di 30mm in un'ora. La massima intensità oraria è stata infatti registrata a Corniolo, proprio nel comune di Riomaggiore con 38.4 mm/h. Da segnalare le temperature alte con la colonnina di mercurio intorno ai 17-18 gradi lungo la costa alle ore 10,30. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuto in zona Bavari, a Rapallo e in altre zone del levante per la rimozione di rami e parti di alberi finite in mezzo alla strada. Non si segnalano situazione di criticità. Nella notte a causa della pioggia a Zoagli si è verificato il crollo di un muro di sostegno con i detriti hanno invaso il sedime stradale dell'Aurelia. L'intervento dei tecnici Anas ha permesso di installare un impianto semaforico.

La previsione

Nel corso della giornata odierna si prevedono piogge diffuse e temporali forti sul centro-levante, in particolare tra Genovesato di levante e Spezzino, associate al fronte in movimento da ovest verso est in esaurimento in tarda serata. Fenomeni in graduale esaurimento in prima serata sui settori centrali, in tarda serata sul Levante.

Gli effetti

Gli effetti attesi sono generalmente localizzati, con possibili allagamenti di strade asfaltate, ruscellamenti, piccole frane e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori. Possibili innalzamenti significativi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua drenanti bacini grandi del Levante e delle zone dell'entroterra, che sono attesi defluire in alveo.

Allerta gialla sulle zone B, C, E

