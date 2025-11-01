San Desiderio, Blazquez sposa l’idea di Manfredi: “Ci metto qualcosa io, Sucu deve già spendere a gennaio”

E così, mentre l’Europa si interroga sull’intelligenza artificiale, a Genova siamo già oltre: abbiamo l’algoritmo che individua stadi dove giocare. È tutto vero.

La Sampdoria sogna un impianto tutto suo, e il Genoa – dopo un paio di secondi di silenziosa riflessione e uno sguardo al conto corrente – pare disposto a seguirla.

Addio Ferraris, quindi? Forse sì, forse no.

Tutto nasce una decina di giorni fa a Palazzo Tursi, dove Matteo Manfredi – presidente blucerchiato e visionario – avrebbe detto un deciso “no grazie” alla sindaca Salis e all’ad Blazquez.

“Niente restyling del Ferraris, niente “Genova Stadium”. Troppi costi, troppi problemi, troppi lavori.

Insomma: il progetto ideale, ma per qualcun altro.



“Meglio far da soli”, avrebbe detto Manfredi. E così — grazie ai miracolosi algoritmi che alla Sampdoria già scelgono moduli, formazioni e probabilmente anche la pizza del dopopartita — la Samp ha individuato il luogo perfetto: San Desiderio. Un campo, una storia, e — udite udite — pure delle tribune! Un colpo da maestro.



Altro che Ferraris: lì c’è tutto quello che serve e soprattutto si sistema con poche migliaia di euro.

La Champions potrà attendere, ma intanto il sogno cresce: magari un giorno il VAR sarà una webcam montata sulla collina.

E il ceo del Genoa Blazquez? All’inizio pare fosse rimasto interdetto: “San… dove?”

Poi, dopo una rapida verifica su Google Maps e un caffè, avrebbe risposto sì con entusiasmo dopo la partita con la Cremonese.

“Tanto la Genova Stadium ha un capitale di 20.000 euro, dovremmo farcela. Non devo nemmeno chiedere nulla al presidente, che già sta cercando di capire come rinforzare la rosa a gennaio.”



Insomma, tutto torna. Una città, due squadre, mille sogni e ventimila euro di capitale sociale: il resto lo mette la fantasia.

A questo punto, la vera domanda è solo una: chi dei due costruirà per primo lo stadio e chi, invece, si accontenterà di prenotare il campo a ore?



Intanto la sindaca Salis chiede se può valutare di entrare anche come Comune o se debba partecipare il Municipio che ha sotto San Desiderio.