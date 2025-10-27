Ventimiglia, chiude per lavori il valico di frontiera di Ponte S. Ludovico

Al termine di un vertice in Prefettura a Imperia è stata confermata oggi la chiusura per quattro mesi del valico di frontiera di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia, necessaria per lavori di messa in sicurezza e ammodernamento della strada ed in particolare di due gallerie, "Dogana" e "Balzi Rossi", che hanno bisogno di interventi strutturali definiti inderogabili da Anas, proprietaria di quel tratto di Aurelia che collega la frazione ventimigliese di Latte al comune francese di Mentone.

Necessari circa nove milioni di euro

Il costo dell'operazione è di circa nove milioni di euro complessivi che si concentrano in cinque chilometri di strada statale: "Si parte dalla riqualificazione e dalle messa in sicurezza del piazzale De Gasperi a Ponte San Ludovico per continuare con le due gallerie e in seguito la rotatoria di Latte - ha spiegato Nicola Dinnella, responsabile della Struttura Territoriale Liguria di Anas -. Siamo stati fortunati quando abbiamo fatto delle valutazioni tecniche sull'analisi costi/benefici perché in questo tratto è già presente una viabilità alternativa, e quindi anche in caso di chiusura come quella che abbiamo proposto la presenza della viabilità alternativa è stata rilevante ai fini sia della transitabilità che della sicurezza".

Si valuta se riaprire il valico durante le festività natalizie

Secondo quanto calcolato dai tecnici di Anas, infatti, il percorso alternativo, ovvero il passaggio dal valico di frontiera di Ponte San Luigi, è lungo solo 800 metri in più rispetto a quello che verrà chiuso. "Quindi a mio modo di vedere si tratta di un disagio sopportabile - continua Dinnella -. Dobbiamo però precisare il fatto che qualora ci fossero delle condizioni emergenziali, siamo pronti a ripristinare tempestivamente il transito nelle gallerie, attraverso l'istituzione di un senso unico". Ancora in fase di valutazione, la possibilità di aprire il valico di frontiera al transito durante le festività natalizie.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook