Crisi Amt, in provincia continuano a saltare corse di Riccitelli. Fuga degli autisti

La crisi Amt continua a mietere vittime tra le corse in subappalto a Riccitelli in provincia. Saltano corse in diversi Comuni
di Elisabetta Biancalani

La crisi di Amt continua a mietere vittime tra le corse dei bus in subappalto a Riccitelli, che continuano in alcuni Comuni a saltare, senza preavviso, lasciando a piedi gli utenti che devono aspettare talvolta anche un'ora per sperare di arrivare a destinazione. In provincia infatti la frequenza delle corse è bel diversa da quella del capoluogo. 

A Mereta sono arrivati i bus di Amt 

Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato degli studenti lasciati a piedi a Mereta, nel Comune di Castiglione Chiavarese, tre giorni su quattro di scuola dell'ultima settimana, tra le proteste dei genitori.

Crisi Amt, ennesima vergogna: ecco i ragazzi abbandonati per strada

Ebbene, stamani Amt è corsa ai ripari e ha mandato due suoi mezzi con i suoi autisti, in assenza, evidentemente, di Riccitelli (sua subappaltatrice). I genitori hanno tirato un sospiro di sollievo ma si interrogano su ciò che accadrà i prossimi giorni. Da voci pare che tutta la settimana il servizio proseguirà regolare, ma con bus Amt. 

Due bus su una stradaI due bus mandati da Amt a Mereta, al posto di quelli di Riccitelli. Nei giorni scorsi erano saltate diverse corse, tra le lamentele dei genitori degli studenti lasciati a piedi

Alcuni autisti di Riccitelli si sono dimessi: la situazione peggiora

Per cercare di capire che cosa sta succedendo parliamo con Roberto Piazzi responsabile del trasporto provinciale della Fit Cisl Liguria: "Oggi sono saltate corse, ad esempio a Rapallo, Davagna, Fontanabuona, perchè anche se Riccitelli ha iniziato a pagare gli stipendi, alcuni lavoratori sono ancora in malattia perchè ovviamente se uno è malato non è che se gli viene pagato lo stipendio la malattia improvvisamente sparisce. Inoltre sta succedendo che qualche autista (in totale sono 43) ha dato le dimissioni ed è andato a lavorare con altre aziende perchè non considera queste condizioni di lavoro accettabili, e su questo non può che avere il nostro appoggio". 

La Cisl si chiede perchè a Mereta sono stati mandati bus di Amt e altrove no

Sul fatto che Amt abbia mandato suoi bus a Mereta, al posto di Riccitelli, Piazzi è chiaro: "Perchè lì sì e altrove no? Perchè a Mereta sì e a Rapallo, in Valfontanabuona o a Torriglia no?". In generale, su questa situazione, Piazzi dice: "E' un gran caos. E considerando che Riccitelli ha ancora il servizio in subappalto per tre anni non so come andrà a finire". 

Crisi Amt, niente corriere e scuolabus nell'entroterra. A Davagna scatta il 'fai da te'

