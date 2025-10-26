Treno storico Genova-Ventimiglia, assessore Scajola: "Oltre 200 passeggeri"

Sono stati oltre 200 i passeggeri del treno storico che oggi ha viaggiato tra Genova Brignole e Ventimiglia in occasione dei cent'anni dalla fondazione del Dopolavoro Ferroviario Nazionale. L'iniziativa, alla quale ha preso parte l'assessore ai Trasporti Marco Scajola, è stata portata avanti dalla Regione Liguria con la collaborazione di: Trenitalia, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici, RFI, Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, Museo nazionale trasporti di Taggia, Comune di Taggia e Comune di Ventimiglia.

"Il grande entusiasmo e il successo di pubblico ottenuto testimoniano la bontà dell'iniziativa proposta, così come accaduto con tutti i treni storici messi in circolazione quest'anno - spiega Scajola -. Come Regione Liguria abbiamo accolto, con piacere, la richiesta del Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia di organizzare questo convoglio, con il duplice obiettivo di celebrare i 100 anni di un'importante realtà associativa e di offrire a tantissimi cittadini e turisti la possibilità di riscoprire il fascino di un treno storico viaggiando tra Genova e la città di confine. Affianchiamo, dunque, all'intenso lavoro in corso per migliorare e implementare il servizio ferroviario ligure questo tipo di iniziative che hanno valore sia per la mobilità, sia in chiave turistica e culturale - conclude Scajola -. È stata infatti un'ottima occasione per i Comuni di Taggia e Ventimiglia di poter mettere in mostra alcune delle proprie peculiarità come gli abiti storici e le bande musicali cittadine".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook