È partita la sperimentazione: nel tratto pedonale di via Rolando arrivano murales e sdraio

Giovani al lavoro per i murales di via Rolando

È partita la pedonalizzazione di una parte di via Carlo Rolando, cuore pulsante del quartiere di Sampierdarena. Il tratto di strada diventato completamente dedicato ai pedoni è quello che da piazza Montano arriva a via Scaniglia: una decina di metri utilizzati dagli automobilisti per tagliare il semaforo della piazza e definiti da molti, tra commercianti e residenti, pericolosi. Il resto della via rimarrà transitabile dai vicoli, a eccezione delle due aree pedonali trasformate agli inizi del 2000.

La nuova area pedonale: ecco quanto durerà

La nuova area pedonale resterà in vigore tutti i giorni, feriali e festivi, per un arco temporale di tre mesi eventualmente prorogabili. Inoltre, durante la fase sperimentale, gli effetti saranno analizzati e monitorati per eventuali misure correttive. Il progetto coinvolge anche i giardini Pavanello, il plesso Salgari, i percorsi di avvicinamento alla scuola (Pedibus) e largo Gozzano, dove ci saranno nuove installazioni artistiche del progetto Genova Street Lab. "La pedonalizzazione è funzionale alla realizzazione del progetto, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito del bando prospettive urbane, per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità degli spazi pubblici, insieme alla promozione di una mobilità scolastica sostenibile e sicura, attraverso una serie di interventi pilota di urbanistica tattica".

Il progetto "Il mare in città"

Con la chiusura della strada al traffico di auto e moto, sono intanto partiti i lavori per l'installazione artistica temporanea "Il mare in città", con murales a terra e persino sedie e sdraio per godersi la strada dedicata interamente ai pedoni. Il tema del progetto trae origine dalla storia e dalle radici di Sampierdarena, un quartiere che ha sempre avuto nel mare il proprio orizzonte e la propria anima. Con il tempo questo legame si è affievolito, ma resta vivo nella memoria collettiva e nel tessuto urbano, pronto a riaffiorare e a raccontarsi in nuove forme. Tra le fonti di ispirazione, ci sono anche i mosaici che decorano i marciapiedi di via Cantore.

Partono anche due percorsi di Pedibus

Il progetto Genova Street Lab prevede l'attivazione di due percorsi di Pedibus, l'autobus a piedi per bambini, entrambi con destinazione la scuola primaria Emilio Salgari. I tracciati sono stati denominati "Percorso di Ponente" (colore verde), con partenza da corso Martinetti, e "Percorso di Levante" (colore blu), con partenza da via Fanti. Lungo i tragitti sono stati individuati alcuni punti di sosta (segnalati in giallo): due sul Percorso di Ponente, situati in corso Magellano, e uno sul percorso di Levante, presso le scale Beccaria.

