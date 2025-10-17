A De Ferrari la giornata della protezione civile: "Stiamo studiando i cambiamenti di Entella e Bormida"

Ci sono i volontari della protezione civile ma anche il personale del 112, il soccorso alpino, la guardia costiera, i carabinieri, i vigili del fuoco, le unità cinofile, la guaridia di finanza, l'esercito, l'Arpal e non solo. Oltre cento persone hanno animato piazza De Ferrari a Genova nella giornata della Protezione civile promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile, la Prefettura di Genova in collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria e tutte le componenti e strutture operative del sistema di protezione civile. Al centro i temi della alla prevenzione, alla conoscenza dei rischi e alla cultura della protezione civile.

"La protezione civile della Liguria è una delle migliori d'Italia, siamo dei modelli da questo punto di vista anche perchè ci siamo dovuti allenare con un sistema molto delicato e fragile - spiega il presidente di Regione Liguria Marco Bucci -. Il sistema di allerta è uno dei migliori e funziona bene, ci è voluto un po' di tempo. La protezione civile sta portando avanti molte attività tra gli studenti perchè devono imparare sempre di più come comportarsi in caso di allerta e per rispettare il territorio".

Secondo le analisi il 95% del territorio ligure è potenzialmente a rischio. L'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone che sottolinea la necessità di "Noi siamo pronti a investire oltre 100 milioni di euro se queste risorse vengono messe a disposizione. Stiamo inoltre ristudiando il Bormida e l'Entella per capire come nel corso del tempo si sono modulati questi corsi d'acqua e capire se gli investimenti fatti nel tempo sono coerenti con la poianificazione di questi interventi. Per quanto riguarda il Bormida ci sono stati due eventi in undici mesi, bisogna iniziare a vedere cosa si può fare. Per quanto riguarda l'Entella bisogna aapire se quanto si sta facendo è coerente con l'evoluzione che ha avuto il fiume al fine di migliorare la capaictò di resilienza".

