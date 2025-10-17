Asilo nido chiude per ogni allerta gialla, scatta il rimborso per le famiglie

Le famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido delle Piramidi di Savona verranno risarcite in caso di chiusura della scuola per allerta gialla temporali. Vista la vicinanza al Letimbro, infatti, per questa scuola è prevista ogni qual volta venga emanato l'avviso di colore giallo.

Il bonus scatterà dalla quarta chiusura per allerta nello stesso anno

Su proposta del vicesindaco e assessore alle Politiche Educative Elisa Di Padova, l'amministrazione ha stabilito il rimborso, che scatta dalla quarta chiusura per allerta nell'arco di uno stesso anno educativo e prevede un rimborso giornaliero calcolato mediante riparametrazione della retta mensile con conguaglio nel mese di giugno 2026. Il calcolo viene fatto in maniera personalizzata in base alla fascia Isee di ciascun utente.

"Decisione presa per andare incontro ai genitori"

"L'iniziativa – spiega l'Assessore Di Padova - nasce per alleviare il disagio delle famiglie dei bimbi del nido delle Piramidi, visto che per questa scuola, a causa della conformazione della struttura e della vicinanza del Letimbro, è prevista, anche su parere della Fondazione CIMA, la sospensione dell'attività didattica con allerta gialla. Abbiamo preso questa decisione per andare incontro ai genitori che hanno figli al nido che, a differenza della scuola dell'infanzia, prevede il pagamento di una tariffa mensile".

Questo criterio verrà reso strutturale, salvo modifiche che eventualmente interverranno nell'ambito della revisione del Piano di Protezione Civile.

