L'addio dei colleghi a Simone Pensa, volontario antincendio di Santa Margherita

L'addio dei colleghi a Simone Pensa, volontario di Protezione Civile e antincendio boschivo di Santa Margherita gruppo Lupo.

"Simone era un volontario modello, un volontario che dedicava la sua vita a quello che faceva. Un amore, una passione immensa che faceva parte della sua anima e del suo essere. Si dedicava al prossimo e non diceva mai di no. Un volontario che andava anche fuori Regione Liguria per la lotta attiva agli incendi, lui che soffriva ogni volta che i nostri boschi bruciavano... Simone era un ragazzo semplice".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook