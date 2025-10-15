Occupazione finita nel rettorato di Genova, studenti chiedono un'aula in gestione

È finita l'occupazione studentesca del rettorato dell'Università di Genova durata ventitré giorni consecutivi dal 23 settembre scorso a oggi per manifestare "contro la guerra e l'occupazione sionista in Palestina". Lo rende noto l'assemblea degli occupanti in un comunicato diffuso via Telegram.

Risveglio di Coscienza e Mobilitazioni per la Palestina

"L'occupazione del rettorato ha rappresentato una delle numerose espressioni del risveglio di coscienza collettiva che ha avuto luogo negli ultimi mesi - inizia il comunicato studentesco -. A partire dalla partenza delle Flotille, che hanno navigato verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, e dalle mobilitazioni nate a loro sostegno. Queste mobilitazione hanno dimostrato l'emergente necessità delle persone di prendere posizione a partire dai propri spazi, dalle Università, ai quartieri, ai posti di lavoro, sino ai porti. Questo desiderio ha visto una città come Genova, come in tutta Italia, pretendere dalle proprie amministrazioni il riconoscimento del popolo Palestinese, il loro diritto alla resistenza e al ritorno nella propria terra, con la fine dell'occupazione sionista".

Tregua insufficiente e complicità dei governi

"Riteniamo che la prima fase dell'accordo di tregua firmato il 10 ottobre 2025 sia una prima vittoria per le condizioni del popolo palestinese ma insufficiente, se si considera che Israele già dal giorno stesso ha ripreso bombardamenti e il blocco all'entrata degli aiuti umanitari, continuando i suoi piani di colonizzazione in Cisgiordania - continua la nota -. Inoltre quando parliamo di complicità dei nostri governi parliamo del fatto che il sionismo é un progetto che fin dalla genesi si pone come avamposto sua degli interessi occidentali in Medio Oriente".

Richieste al Rettore e prosecuzione della mobilitazione

"Richiediamo al Rettore, con ancora più forza: la rescissione totale degli accordi che intercorrono tra l'Università di Genova e l'industria bellica - sollecitano gli studenti -. La rescissione totale del bando del ministero degli Affari esteri, che ci lega a stretto giro con le politiche di apartheid sioniste. II sostegno formale e incondizionato al popolo e alla resistenza palestinese. Infine, chiediamo in gestione un'aula dell'Università dove portare avanti il nostro percorso politico di mobilitazione, i nostri dibattiti, le nostre iniziative: come un'osservatorio sull'asservimento della nostra Università alle aziende belliche ed al suo coinvolgimento nel mondo della guerra".



