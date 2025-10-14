Attualità

Frana a Capo San Donato, domenica riapre a doppio senso l'Aurelia

La chiusura della strada risale al 14 febbraio, quando massi e arbusti avevano invaso la carreggiata
di Redazione

Riapre finalmente l'Aurelia a Capo San Donato, nel Comune di Finale Ligure. La data scelta è quella di domenica 26 ottobre, quando la strada verrà riaperta a doppio senso di marcia dopo mesi di senso unico alternato regolata da un semaforo.

La frana a febbraio e la chiusura obbligata ad aprile 

La chiusura della strada risale al 14 febbraio, quando massi e arbusti avevano invaso la carreggiata. A quel punto la zona era stata messa in sicurezza ma ad aprile il costone si era nuovamente mosso, facendo scattare l'allarme e lo stop al traffico. 

Conclusione dei lavori di messa in sicurezza previsto per la fine dell'anno

Al momento, la situazione non risulta completamente risolta e infatti i lavori di messa in sicurezza continueranno almeno fino alla fine dell'anno, quando è previsto il termine per la conclusione dell'opera. 

